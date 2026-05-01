×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$77,093.9
Последвайте ни
Топ 10 бизнес гатанки, които няма да познаете

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Десетки изпълнителни директори използват забавни въпроси, за да провокират логическо мислене у служителите

Една добре подбрана бизнес гатанка може да развие умението ви за решаване на проблеми и едновременно да направи работния ден по-интересен. Десетки изпълнителни директори използват забавни въпроси, за да провокират логическо мислене и креативност за различни бизнес казуси. Ето кои са 10-те най-забавни бизнес гатанки, за които не сте предполагали: 

1. Тичам без крака, без шум и без следа,
всяка минута напомням ти „време е сега“.
Държа те нащрек, не спирам дори за миг —
щом ме пропуснеш, идва стрес и вик.

2. Клавиши имам, но лаптоп не съм
в офиса често само шум създавам.
Пръсти танцуват, аз мълча без глас —
какъв съм предмет в деловия час?

Снимка: Getty Images / iStock

3. Без тяло съм, но градя и руша,
в един миг те вдигам после мога да те свалям.
Не можеш да ме пипнеш, но ме пази светът —
аз съм на фирмата невидимият път.

4. Докато ме имаш, не струвам нищо,
но щом ме изгубиш — болка тежко тежи.
Мога да струвам и милиони дори —
какво съм аз, кажи ми ти?

5. На хартия съм перфектен, в ума блестя,
но в реалния свят често не вървя.
Мога да впечатля, но и да се срутя —
какъв съм аз, познай сега?

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад

6. В началото ме гонят с жар и мечти,
но по пътя често се губя дори.
Без мен няма огън, няма и старт —
аз съм онзи вътрешен бизнесен заряд.

7. Един пост, една снимка, един малък знак,
и непознат изведнъж ти става верен пак.
Без да ме виждаш, продавам аз навред —
какво съм аз, е да ни кажеш, твой ред?

8.  Всички ме мерят, но аз не съм една,
днес съм такава, утре — друга цена.
Несигурна съм, но всички ме искат без страх —
в бизнеса често се смята успехът по мен пак.

Снимка: Getty Images / iStock

9. Аз съм целта на всяка малка и голяма мечта,
без мен бизнесът губи посока и сила в света.
Гонят ме всички, но рядко ме държат в ръка —
какво съм аз, кажи ми сега?

10. Днес съм висока, утре падам надолу,
вълнувам пазара без шум и без болка.
Всички следят ме с поглед и страх —
какво съм аз в деловия прах?

Отговори: 

1. Краен срок
2. Клавиатура
3. Репутация
4. Доверие 
5. Стратегия 
6. Мотивация 
7. Маркетинг 
8. Прогноза 
9. Успех 
10. Цена 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата