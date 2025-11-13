BGN → EUR
Финанси Испания глоби X с 5 млн. евро след реклами за криптовалути

Испания глоби X с 5 млн. евро след реклами за криптовалути

bTV Бизнес екип

Разследването срещу платформата X е започнало през ноември 2023 г.

Испанският регулатор на ценните книжа CNMV обяви, че е наложил глоба от 5 милиона евро на социалната мрежа X за неспазване на правилата, свързани с рекламата на финансови продукти, включително криптовалути. Санкцията, възлизаща на 5,8 милиона долара, е наложена заради много сериозно и продължаващо нарушение“, съобщи агенция АФП, цитира БГ НЕС. 

Снимка: Getty Images / iStock

Разследването срещу платформата X е започнало през ноември 2023 г., след като CNMV е установил, че в социалната мрежа са публикувани реклами, промотирани от нелицензирана финансова компания Quantum AI, която предлагала инвестиции в криптовалути. Според регулатора подобни публикации нарушават въведените по-рано същата година изисквания за контрол върху рекламата на финансови продукти.

Новият регламент, в сила от март 2023 г., задължава уебсайтове, медии и социални мрежи да следят внимателно съдържанието на публикуваните реклами, за да предотвратят разпространението на подвеждаща или рискова информация, свързана с инвестиции. Нарушението от страна на X е било оценено като системно и продължително, тъй като платформата не е предприела адекватни мерки за контрол и проверка на своите рекламодатели.

В какви случаи не се прилага изискването за двойно обозначаване?

Съгласно действащите правила в Испания, онлайн платформите са длъжни по закон да удостоверяват, че компаниите, които рекламират финансови услуги, имат необходимите лицензи и не фигурират в списъка на незаконни субекти. Целта е да се защити инвеститорската общност и да се предотвратят измами, особено в чувствителния сектор на криптовалутите.

Бившият председател на CNMV, Родриго Буенавентура, още през ноември 2023 г. предупреди, че регулаторът ще предприеме строги действия срещу платформи, които не спазват тези изисквания. Тогава той подчерта, че компаниите, предоставящи пространство за реклама, имат отговорност да гарантират прозрачност и законност при промотирането на финансови продукти, независимо дали става въпрос за традиционни инвестиции или за нови дигитални активи като криптовалути.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

