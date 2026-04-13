1 USD
1.1685 BGN
Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от 4 години

bTV Бизнес екип

Фондовата борса отчете исторически връх

Унгарският форинт поскъпна до най-високото си ниво от повече от четири години, след като данните от изборите проведените вчера избори, при обработени близо 99 на сто от секционните протоколи показват, че дясноцентристката партия ТИСА печели мнозинство от над две трети в парламента на страната.

Форинтът се търгуваше с ръст от около 2,4 еврото в понеделник сутринта, достигайки ниво от 366,50 форинта за евро, а по-рано в сесията отчете 364,25 форинта за евро -  най-високото си ниво от февруари 2022 г., пише БТА.

Унгарските държавни облигации също поскъпнаха, като доходността по 10-годишните книжа спадна с 40–50 базисни пункта, а международна емисия с падеж 2050 г. достигна най-високи ценови нива от шест месеца, допълва Ройтерс.

Водещият борсов индекс BUX се покачи с близо 3 на сто и премина до над 136481 пункта, което е исторически рекорд за индикатора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

