Слънчеви панели в Космоса - все по-близо до пускането им

Как соларни панели в Космоса могат да намалят нуждата от наземни инсталации и да спестят милиарди

На покриви, полета, балкони или дори водни басейни, соларните модули съхраняват слънчева енергия и покриват все по-голяма част от световните енергийни нужди. Но на Земята пространството е ограничено, за разлика от Космоса. Защо тогава да не инсталираме соларни системи там и да използваме факта, че слънчевата радиация е почти непрекъснато налична?

Американската космическа агенция НАСА и различни държави работят точно по такива проекти, които обаче все още са в начален етап. Изследователи от King's College London сега изчислиха какъв потенциал се крие в тях.

Техният резултат: Соларните модули в Космоса, които НАСА планира да въведе в експлоатация до 2050 г., биха могли да намалят очакваната нужда от соларни и вятърни енергийни инсталации на Земята с около 80 процента. Освен това, те биха могли значително да намалят общите разходи на европейската електроенергийна мрежа – със 7 до 15 процента, както показва проучване, публикувано в списание „Joule“. Това би се равнявало на спестяване от около 35,9 милиарда евро годишно. Първоначално обаче трябва да бъдат инвестирани много пари и научни изследвания, пише Welt.

„На теория соларните панели в Космоса могат да бъдат позиционирани така, че Слънцето да ги огрява почти непрекъснато“, подчертава авторът на изследването Уей Хе. „Това може да изиграе ключова роля по пътя към климатична неутралност до 2050 г.“, добавя той, имайки предвид европейските климатични цели.

Все пак, този огромен потенциал е свързан с не по-малко големи предизвикателства: той зависи от бързото изпълнение на плановете на НАСА, безпроблемното им функциониране, постигането на нови технологични пробиви и значителното поевтиняване на цялата система.

Идеята за използване на соларни модули в Космоса датира още от 60-те години на миналия век. Дълго време концепцията се смяташе за технически и икономически неосъществима. Междувременно обаче няколко държави – включително Китай, Индия, Япония, Русия, САЩ и Великобритания – интензивно проучват технологията.

Панелите биха обикаляли Земята подобно на комуникационни сателити и биха били оптимално ориентирани спрямо Слънцето. Според проучването, получената енергия ще бъде предавана под формата на микровълни до приемни станции на Земята. Там тя би могла да бъде преобразувана в електричество и подадена към съществуващата мрежова инфраструктура.

Всъщност микровълновите лъчи са толкова подходящи за предаване на енергия, че се използват и за високотехнологични оръжия. В края на юли китайски военни изследователи обявиха, че са разработили дизайн за ново микровълново оръдие, което би могло да унищожава дронове и дори нисколетящи сателити от Земята. САЩ също работят по мобилни микровълнови оръжия в борбата срещу съвременните дронове.

Необходими са още много изследвания и допълнителни пробиви, докато всичко това може да влезе в употреба. Въпреки това, заслужава си да се работи по тези дизайни, тъй като предизвикателството на енергийния преход изисква огромни промени към възобновяеми енергийни източници.

