От боклук към енергия: София произведе 5380 тона компост и 1437 МWh ток

През 2024 година заводът отчита рекордно количество преработени хранителни отпадъци

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) отчита 5 380 тона компост и 1437 mWh електроенергия - произведени от предадените разделно отпадъци от началото на годината. По данни на завода, от 1 януари досега софиянци са предали 5513.26 тона хранителни (от които се произвежда ток) и 9499.460 тона зелени отпадъци, от които се произвежда компост, съобщават от Столична община.

Произведеният ток се продава на енергоразпределителните дружества, а компостът се използва за обогатяване на почвата в градските зелени площи.

Снимка: iStock

През 2024 година заводът отчита рекордно количество преработени хранителни отпадъци в инсталацията в Хан Богров - 8 413 тона, почти 17% повече от 2023 година. Резултатите продължават да се подобряват и благодарение на строгия контрол от страна на Столичния инспекторат.

От началото на годината до края на август са съставени 455 фиша за нерегламентирано изхвърляне на хранителни отпадъци - с близо 20% повече от същия период за миналата година.

Глоби

Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е нарушение по Закона за управление на отпадъците и се наказва с глоби от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

