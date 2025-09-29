На 500 км от България: Открити са големи находища на гориво

Потенциалните резерви на природен водород там могат да варират от 5000 до 50 000 тона

Международен екип от учени съобщава за откриването на значителен природен източник на водород в Албания. Странат се намира до Северна Македония и е на около 500 километра от София. Според информацията, на дълбочина от 950 метра се намира подземен воден резервоар, който ежегодно отделя около 200 тона природен водород – приблизително хиляда пъти повече в сравнение с други подобни находища, посочва изданието Ecoportal, цитира БГ НЕС.

Снимка: Getty Images / iStock

Природният водород има потенциала да се превърне в ключов елемент в усилията за намаляване на зависимостта на човечеството от изкопаемите горива. Новите открития на залежи отварят икономически перспективи за определени държави и също така могат да окажат значителен принос в борбата срещу глобалните климатични промени.

На базата на геоложки анализи в района, учените стигат до заключението, че потенциалните резерви на природен водород там могат да варират от 5000 до 50 000 тона. Това е сериозен обем, който поражда надежди за по-широко използване на този ресурс като устойчива алтернатива на традиционните енергийни източници.

Към момента учените търсят, дали природният водород не е много по-разпространен на Земята, отколкото се е предполагало досега. Неговите приложения са разнообразни, но най-значимото му предимство е чистотата – при използването му като гориво, се отделят само топлина и вода, без вредни емисии.

В световен мащаб се наблюдава нарастващ интерес към водорода, като все повече държави се стремят да открият местни източници. Природният водород се разглежда като реална възможност за преход към по-чисти енергийни решения и намаляване на въглеродния отпечатък. Затова нови находища като това в Албания предлагат не само икономически ползи, но и важен принос в справянето с климатичните предизвикателства.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN