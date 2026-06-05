Колко струва ESG за малкия бизнес?

Основните разходи са свързани със събиране и измерване на данни, ESG софтуер, външни консултанти, обучение на персонала и правни консултаци

Ако управлявате малък бизнес през 2026 г., спазването на ESG стандартите вече не е въпрос на избор в много отрасли. Регулации в ЕС, Обединеното кралство, САЩ, Канада и Индия задължават все повече компании да измерват, докладват и проверяват своите екологични и социални показатели. Основният въпрос за повечето предприемачи е колко ще струва това на практика. Разходите могат да варират значително – от около 3000–5000 долара годишно за малък онлайн бизнес с базово изчисление на въглеродния отпечатък до 30 000–80 000 долара за производствена компания, която изготвя пълен ESG отчет с външна заверка. Познаването на основните фактори зад тези разходи е ключово, тъй като неправилното управление на процеса може да натовари сериозно бюджета на компанията, предава Voice of Environment.

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Какво означава ESG за компаниите?

ESG обхваща екологичните, социалните и управленските аспекти на бизнеса. Съответствието означава спазване на законови изисквания, очаквания на инвеститори и изисквания на клиенти относно въздействието на компанията върху околната среда, отношението към хората и корпоративното управление. През 2026 г. натискът идва от няколко посоки – директни регулаторни задължения като европейската CSRD, калифорнийските SB 253 и SB 261, британската SECR и индийската BRSR, както и от веригите на доставки, инвеститорите и клиентите. Дори компании, които не попадат под преките регулаторни прагове, могат да бъдат принудени да предоставят ESG данни на свои партньори и големи корпоративни клиенти.

Най-важният фактор за разходите е дали компанията е обект на задължително или косвено съответствие. В ЕС например CSRD е насочена към дружества с над 1000 служители или оборот над 450 млн. евро, докато в Калифорния определени изисквания важат за компании с приходи над 500 млн. или 1 млрд. долара. Въпреки това много малки предприятия са засегнати индиректно чрез договорните изисквания на своите клиенти. Основните разходи обикновено са свързани със събирането и измерването на данни, ESG софтуер, външни консултанти, проверки от трети страни, обучение на персонала и правни консултации.

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Какви са разходите за малкия бизнес?

Разходите за събиране на данни могат да варират от почти нулеви при използване на електронни таблици и безплатни инструменти до 20 000 долара при работа с консултанти. Софтуерните решения за ESG отчитане струват между 2000 и над 200 000 долара годишно в зависимост от мащаба и функционалностите. Външните консултанти често таксуват между 800 и 2500 долара на ден, като пълната подготовка на първи ESG доклад може да достигне 50 000 долара. Допълнителни разходи възникват за външна заверка на данните, която може да струва между 8000 и 60 000 долара, както и за вътрешни ресурси, обучение и правно съответствие в различни юрисдикции.

В зависимост от размера на бизнеса годишните разходи се различават значително. За микропредприятия с до девет служители те обикновено са между 1000 и 5000 долара, докато за малки фирми с до 49 служители достигат между 5000 и 20 000 долара. Средните компании могат да похарчат между 20 000 и 80 000 долара, а по-големите малки и средни предприятия – между 50 000 и 150 000 долара годишно. Неспазването на изискванията също има своята цена. Санкциите могат да включват глоби до 3% от глобалния оборот в ЕС, до 500 000 долара годишно в Калифорния, регулаторни разследвания във Великобритания, както и загуба на клиенти, инвеститори и достъп до вериги за доставки.

Какво съветват експерти?

Експертите препоръчват компаниите да започнат с анализ на пропуските и реалните си задължения, да използват софтуер според конкретните си нужди и постепенно да изграждат вътрешен капацитет вместо да разчитат изцяло на външни консултанти. Безплатни ресурси като Протокола за парниковите газове и специализирани инструменти за малки и средни предприятия също могат да помогнат за намаляване на разходите. В крайна сметка спазването на ESG стандартите безспорно изисква инвестиции, но компаниите, които го възприемат само като разход, често пропускат възможностите. Проверените ESG показатели могат да отворят достъп до нови клиенти, по-добри условия за финансиране, по-изгодни договори и по-голяма регулаторна сигурност. Именно тези предприятия вероятно ще бъдат сред победителите на пазара през следващите години.