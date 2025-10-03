1 USD
Киберсигурност След кибератака: Япония спира производството на най-популярната си бира

След кибератака: Япония спира производството на най-популярната си бира

bTV Бизнес екип

Не е потвърдено изтичане на клиентски данни, но операции по поръчки и доставки в Япония са спрени

На 29 септември 2025 г. една от водещите компании за напитки в Япония Asahi Group Holdings – стана жертва на сериозна кибератака. Това доведе до спиране на поръчките и доставките на нейни продукти, включително емблематичната бира Asahi Super Dry. Компанията съобщи за масова системна повреда, вследствие на която се нарушава логистиката на алкохолни и безалкохолни напитки, което фактически блокира производството. Макар самият производствен процес да не е директно засегнат, липсата на функционираща дистрибуционна мрежа прави невъзможно продължаването му, предава Вusiness Insider. 

Снимка: iStock

Според няколко медии атаката е спряла производството на Asahi в по-голямата част от 30-те ѝ производствени предприятия в Япония и компанията не е успяла да възобнови дейността. В съобщението се добавя, че макар да не е потвърдено изтичане на клиентски данни, нейните операции по поръчки и доставки в Япония са спрени. Спряна е и работата на кол центровете, включително отделите за обслужване на клиенти.

През 2025 г. унция злато купува най-много iPhone-и и бира

„Отказът на системата е ограничен до нашите операции в Япония“, се казва в съобщението. Засега няма прогнозен срок за възстановяване. Компанията е популярна и със собствеността си върху италианската марка Peroni. Тя отчете приходи за първото полугодие на 2025 г. в размер на 1 360 млрд. йени, или приблизително 9,24 млрд. долара. Цената на акциите на Asahi е спаднала с повече от 6,5% през последните пет дни и с около 7% през последната година.

Японски търговци на дребно предупредиха, че запасите от алкохолните напитки на Asahi може да се окажат ограничени след атаката. 

