Клиенти останаха без пари след хакерска атака срещу най-голямата банка в балканска държава

Националната търговска банка на Албания (Banka Kombëtare Tregtare), която е най-голямата финансова институция в страната, е регистрирала пробив в системата си за сигурност. В резултат на инцидента ограничен брой клиентски карти са били клонирани, а наличните по тях средства – изтеглени чрез транзакции, извършени в България, Италия и други държави, съобщава информационният портал „Капитали“, цитиран от БТА.

Снимка: Getty Images

В официално изявление банката посочва, че своевременно е установила и овладяла изолиран случай на измама, свързана с клониране на банкови карти. По данни на институцията засегнати са много малък брой карти, които незабавно са били блокирани. Всички клиенти, пострадали от инцидента, са били уведомени и ще получат пълно обезщетение, се казва още в съобщението, публикувано днес на официалната страница на банката в Инстаграм.

След запитване от страна на „Капитали“ от Националната търговска банка са потвърдили, че клонирането е извършено чрез банкомат в Тирана. На устройството е била монтирана камера, която е позволила на извършителите да се сдобият с данните на клиентските карти. По информация на медията засегнати граждани са установили транзакции, извършени с техните карти в България, Италия и други страни. В някои от случаите сумите, източени от сметките, са достигнали до 5000 евро.

От банката подчертават, че защитата на средствата и личните данни на клиентите остава неин основен приоритет. В изявлението се посочва още, че Националната търговска банка продължава да инвестира в усъвършенствани системи за наблюдение и превенция с цел поддържане на най-високи стандарти за сигурност.

