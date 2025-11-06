Кибератака срещу популярна марка намали печалбите ѝ с повече от 50% - ето коя

Според компанията инцидентът е бил предизвикан от човешка грешка

Хакерска атака нанесе сериозен удар по британския търговски гигант Marks & Spencer, причинявайки загуби от над 300 милиона паунда от продажби. Компанията обаче съобщи, че е успяла да си възвърне приблизително една трета от тази сума благодарение на застрахователно обезщетение. В резултат на инцидента M&S отчете спад от повече от 50% на печалбата си за първото полугодие, след като беше принудена да спре напълно онлайн операциите си, предава Euronews.

Снимка: Getty Images / iStock

В изявление от сряда търговецът посочи, че основната печалба преди данъци е намаляла с 55,4% до 184,1 милиона паунда (208,89 милиона евро) за шестте месеца до 27 септември. Основната причина е 40-процентният срив в онлайн продажбите на модни и битови стоки, след като компанията временно прекрати електронните поръчки. Въпреки това, стабилните резултати на звеното за хранителни продукти смекчиха частично финансовия удар.

Хакерската атака, започнала около Великден, доведе до шестседмично спиране на онлайн продажбите и сериозни логистични проблеми, включително празни рафтове в магазините. Според компанията инцидентът е бил предизвикан от „човешка грешка“. Общите загуби от продажби възлизат на 324 милиона паунда (282,14 милиона евро), като застраховката е покрила около 100 милиона от тях. Очаква се ефектът върху печалбите за цялата година да достигне 136 милиона паунда (154,28 милиона евро), като 34 милиона ще се отразят през второто полугодие.

Снимка: Getty Images / iStock

Най-сериозно пострада модното подразделение на M&S, чиито общи продажби са се понижили с 16,4% през първите шест месеца на годината, а онлайн продажбите – с цели 42,9%. Атаката, описвана като една от най-тежките в британската корпоративна история, е довела и до изтичане на лични данни на клиенти – включително имена, имейл и пощенски адреси, както и дати на раждане. „Първата половина на тази година беше изключително изпитание за M&S“, заяви главният изпълнителен директор Стюарт Мачин, добавяйки, че компанията вече се връща „на правилния път“.

След хакерската атака M&S поднови доставките до дома през юни, но услугата „кликни и вземи“ беше възстановена едва през август. В момента онлайн продажбите постепенно се подобряват и ръководството очаква пълно възстановяване на бизнеса до края на финансовата година. Все пак възстановяването остава по-бавно в категориите мода, дом и козметика, отколкото при храните.

Дан Коутсърт от AJ Bell коментира, че „катастрофалното лято“ на M&S може да има дългосрочни последици, тъй като конкуренти като Next са привлекли част от клиентите по време на кризата. Междувременно други британски търговци, сред които Harrods и Co-op, също са били обект на кибератаки, като все още не е ясно дали случаите са свързани. Експерти от Националния център за киберсигурност предупреждават, че генеративният изкуствен интелект ускорява еволюцията на дигиталните заплахи и че компаниите трябва постоянно да укрепват защитата си срещу подобни инциденти.

