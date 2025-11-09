Това е продуктът, който Виктория Бекъм продава на всеки 30 секунди

Бившата певица развива успешен бизнес с мода и козметика

Виктория Бекъм отпразнува успеха на своята марка за красота в предаването „Radio Andy“ на Анди Коен миналата седмица, разкривайки, че продава една от своите очни линии Satin Kajal „на всеки 30 секунди“.

„Много се гордея с това“, добави тя за хитовия продукт, казвайки, че формулата му помага да и много траен.

Продуктът може да се похвали и с впечатляващата средна оценка от 4,5 звезди от над 36 000 отзива на уебсайта на Victoria Beckham Beauty.

Модният и козметичен бизнес на Виктория Бекъм отчете приходи от 112,7 милиона британски лири (около 130 милиона евро) през 2024 г. Въпреки че това бележи значително увеличение и четвърта поредна година на двуцифрен растеж, компанията все пак отчете загуба преди данъци и получи нова инвестиция от акционерите си в подкрепа на дългосрочните си планове за растеж. Ръстът се дължи на силни продажби както в модния, така и в козметичния сектор, особено от директните канали за продажби до потребителите.

За 2025 г. обаче стойността на бизнеса й за мода и козметика се очаква да достигне 600 милиона евро.

