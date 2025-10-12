1 USD
Блясък Това е най-скъпият филм на Даян Кийтън

Това е най-скъпият филм на Даян Кийтън

bTV Бизнес екип

Най-мащабната и скъпа роля в кариерата на Даян Кийтън

Холивудската легенда Даян Кийтън, известна с уникалния си стил и запомнящи се роли, има впечатляваща филмография, която включва както култови класики, така и комерсиални хитове. Сред тях обаче един филм се откроява като най-скъпият в кариерата ѝ – „Кръстникът: Част III“ (The Godfather Part III).

Снимка: Getty Images

Заснет през 1990 г. под режисурата на Франсис Форд Копола, третият филм от легендарната сага за фамилията Корлеоне бележи края на една от най-влиятелните филмови трилогии в историята на киното. Въпреки че е реализиран в период на нарастващи филмови бюджети, продукцията е била подложена на строг график и относително ограничен бюджет за мащабите на времето.

В памет на Даян Кийтън: музата нa Ал Пачино и Уди Алън, която така и не се омъжи (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Според данни от филмовата индустрия, бюджетът на „Кръстникът: Част III“ възлиза на около 56 милиона долара, което го прави най-скъпият филм, в който Кийтън е участвала. Лентата се превръща в комерсиален и критически успех, а ролята на Кей Адамс–Корлеоне остава една от най-запомнящите се в кариерата на актрисата.

За сравнение, „Кръстникът: Част II“, излязъл през 1974 г., е бил заснет с бюджет от около 46 милиона долара и днес се смята за едно от най-великите продължения в историята на киното. Макар и не толкова скъп, филмът затвърждава позицията на Кийтън като една от най-търсените актриси на своето време.

Даян Кийтън: Най-съблазнителното качество в един мъж е да може да ме разсмее! (СНИМКИ)

Снимка: Getty Images

Извън мащабните продукции, Кийтън постига и големи лични успехи. През 1977 г. тя печели „Оскар“ за най-добра актриса за ролята си в романтичната комедия „Ани Хол“ (Annie Hall) на Уди Алън – филм, който остава емблематичен за нейния стил и талант.

На 79 г. почина носителката на „Оскар“ Даян Кийтън (СНИМКИ и ВИДЕО)

Даян Кийтън да е участвала в редица култови ленти, но „Кръстникът: Част III“ остава най-скъпата продукция в нейната кариера – проект, който обединява кино величие, големи очаквания и завършек на една епична история.

