С 560 млн. долара приходи: „Формула 1: Филмът“ с Брад Пит е най-гледаният спортен филм

Филмът с Брад Пит разби всички очаквания и надхвърли 560 милиона долара в глобалния бокс офис, като донесе неочаквана победа за Apple в кината и даде нов живот на жанра за моторни спортове.
С излизането си в началото на лятото, „Формула 1: Филмът“ не предизвика голяма шумотевица, но само няколко седмици по-късно вече се нарежда сред най-успешните заглавия на сезона. Лентата, режисирана от Джоузеф Косински („Top Gun: Maverick“) и с Брад Пит в главната роля, изуми киноиндустрията, като до 8 август натрупа над 560 милиона долара приходи от билети по целия свят, предава hollywoodreporter.
Филмът се превърна в най-касовото заглавие с Брад Пит в главна роля, задминавайки дори „Световна война Z“. Успехът му е още по-впечатляващ, като се има предвид дългогодишното проклятие на филмите, свързани с Формула 1, които досега рядко успяваха да достигнат до масовата публика. Вътрешният бокс офис в САЩ възлиза на 175,7 милиона долара, а международните пазари добавят внушителните 382,2 милиона. Само в Китай продукцията е генерирала 56,1 милиона – сума, която рязко контрастира със скромните 8,9 милиона на „Супермен“ в същата страна.
„Формула 1: Филмът“ представлява също така ключов пробив за Apple Original Films, които до този момент имаха трудности да се наложат в традиционните киносалони. Apple си партнира с Warner Bros. за дистрибуцията, тъй като няма собствена киноверига, и изборът изглежда се оказа печеливш. Филмът се възползва от широката дистрибуция, силна маркетингова кампания и стратегия, която заложи изцяло на традиционното киноразпространение, вместо на стрийминг платформата Apple TV+.
Въпреки че Apple няма директна дистрибуторска мрежа, компанията използва своите значителни ресурси, влияние и технологична мощ, за да промотира филма глобално. Анализаторите от бранша вече определят „Формула 1“ като учебникарски пример за това как нов играч може да пробие в Холивуд. По думите на Пол Дергерабедиан от Comscore, Apple е "перфектният партньор" за режисьори, търсещи комбинация от креативна свобода и стабилно финансиране, особено когато традиционните студия намаляват продукцията си.
До момента е най-касовият холивудски филм на IMAX за 2025 г., с приходи над 85 милиона долара от прожекции във формат IMAX. Това накара Apple и Warner Bros. да решат да пуснат филма отново в избрани IMAX зали през уикенда 8–10 август, с планове за разширяване на разпространението на 15 август. Така филмът ще получи допълнителен тласък, който може да го изстреля над психологическата граница от 600 милиона долара.
В световен мащаб филмът продължава да печели почитатели, като се радва на силна подкрепа в Европа, Латинска Америка и Азия. Според Мат Дентлър, ръководител на игровите филми в Apple Original Films, именно „възприемането на филма като преживяване за голям екран“ е ключът към неговата популярност. Повторното му пускане в IMAX не само удължава живота му в кината, но и затвърждава статута му на глобално културно събитие.
