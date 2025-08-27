Робърт Де Ниро създава собствен частен плаж – ето къде се намира

Принципите зад дизайна отразяват философията на Де Ниро - органично усещане, без излишна пищност

На далеч плаж с бял пясък и кристална вода, Робърт Де Ниро няма да е филмова икона, а инвеститор и дизайнер. Актьорът решава да създаде собствен частен плаж и в момента е насред етап на планиране и строеж на обекта. Той води дискусия с екипа си по дизайна на частния комплекс The Beach Club на карибския остров Барбуда. Целта му е да създаде убежище, което уважава природата, насърчава уединението и предлага автентичен, ненатрапчив лукс.

Снимка: Getty Images/iStock

Комплексът включва 25 частни резиденции до ключ, хотел с 17 стаи и вече функциониращия ресторант Nobu Barbuda. Той посреща ексклузивни гости, пристигащи с частни самолети и яхти. Де Ниро финансира този проект и живее в него, пише Wallpaper.

Де Ниро не е сам – негови партньори са хотелиерът Даниел Шамун и бизнес магнатът Джеймс Пакър, с когото актьорът инвестира в проекта още през 2015 г. Но страстта към мястото датира от много по-рано – преди над 30 години, когато Де Ниро за първи път вижда The K Club, луксозен курорт, закрит през 2004 г. Днес мястото оживява отново, този път с визия, която се стреми да е естествено еволюирала, а не просто проект.

Какво планира Де Ниро?

Принципите зад дизайна отразяват философията на Де Ниро - органично усещане, без излишна пищност. Планираните къщи са едноетажни, със свободно разпределение, ориентирани към океана. Всяка има отделна къща за гости и акцентира върху връзката между вътрешното и външното пространство. Де Ниро предпочита естествени материали, като масивно дърво, но е отворен за аргументи относно климатичната устойчивост. Вниманието към детайла е изумително – до нивото на вградените двуетажни легла в стая, която може да се превърне в офис или фитнес зала.

Снимка: Getty Images/iStock

Когато бъде попитан за вдъхновението зад концепцията, Де Ниро споменава емблематични места като Soho Farmhouse, Como Shambhala и Parrot Cay – всички обединени от усещане за „несъвършен, но автентичен“ лукс. Това не е стандартният курортен кич, а място, което прегръща красотата на недокоснатата природа, минимализъм и спокойствие.

Зад проекта стои и емоционален заряд. За Де Ниро, баща на седем деца, най-младото от които се е родило през 2023 г., това не е просто инвестиция, а кулминация на дългогодишна мечта. Шамун потвърждава, че общата визия и търпението са ключови. След години планиране, завършването на комплекса е планирано за 2027 г. – момент, който и двамата очакват с нетърпение, мечтаейки за деня, в който ще отпиват мартинита на плажа, докато децата им тичат по пясъка.

