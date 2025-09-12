Нина Добрев и Шон Уайт се разделиха: Кой ще задържи имота им за 4,3 млн. долара?

Според близки до тях, решението за раздялата е било взаимно

Нина Добрев и Шон Уайт официално се разделиха, след пет години връзка и по-малко от година след годежа си. Двойката започна да се среща през 2019 г. и бързо се превърна в една от най-обичаните холивудски двойки. Според близки до тях, решението е било взаимно и взето с уважение и любов. Раздялата обаче повдига въпроса – какво ще се случи с общия им дом в Лос Анджелис, закупен за 4,3 милиона долара само две години по-рано?

Какво знаем за къщата в Лос Анджелис?

Имотът e разположен в Холивуд Хилс и бе първият, който Добрев и Уайт купуват заедно, след като заживяват заедно. Къщата е построена през 1964 г. и се простира на площ от 3793 кв. фута. Тя разполага с четири спални, четири бани, инфинити басейн, тропическа градина, игрище за боче и модерна кухня. През февруари 2025 г. имотът бе обявен под наем за почти 35 000 долара на месец, но обявата бързо бе свалена – вероятно поради сключен наем, предава агенцията за имоти realtor. Не е публично потвърдено, кой се задъжи имота, но близки казват, че той ще бъде продаден и сумата ще бъде разделена между двамата.

Какви собствени имоти притежават двамата?

Двамата имат собствени имоти, като Добрев притежава испанска къща в Западен Холивуд от 20-те години, а Уайт – ранчо в Невада, имение в Малибу и хижа в Юта, съобщава още от realtor. Домът им в Лос Анджелис бе символ на тяхното съвместно бъдеще и се смяташе за семейно жилище, след като през октомври 2024 г. Уайт предложи брак на Добрев с 5-каратов диамант по време на романтична вечеря в Ню Йорк.

Кога Добрев и Уайт се срещат за първи път?

Пътищата им се пресичат още през 2012 г., но се сближават едва през 2019 г., когато са поканени като лектори на събитие във Флорида. По-късно Уайт признава, че не е познавал Добрев, но се впечатлил от реакциите на хората около нея. Двамата официално обявяват връзката си през май 2020 г., като Добрев дори му подстригва косата в един от техните първи общи постове. Оттогава двойката често споделяше снимки от пътувания, събития и дори от Зимните олимпийски игри, където Добрев подкрепяше Уайт.

Въпреки романтичната история, в последните месеци се появиха признаци за напрежение. Добрев се появи сама на червения килим без годежния пръстен, а по-късно премахна снимките от годежа от профила си в Instagram.

