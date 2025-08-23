Никол Кидман е подала заявление за пребиваване в популярна европейска държава

Документите не включват съпруга ѝ – музиканта Кийт Ърбан

Холивудската звезда Никол Кидман е подала заявление за пребиваване в Португалия. Документите обаче не включват съпруга ѝ – музиканта Кийт Ърбан, което провокира въпроси и спекулации около състоянието на тяхната връзка, предава realtor.

Според португалската медия SIC Notícias, 58-годишната носителка на "Оскар" е подала документи в Агенцията за интеграция, миграция и убежище, с намерение да прекара повече време в Европа. Кидман вече разполага с имот в Лисабон и според близки източници, активно търси ново жилище – този път в луксозния частен курорт CostaTerra, разположен на около 100 километра южно от португалската столица.

Въпреки липсата на името на Кийт Ърбан в официалните документи, New York Post уверява, че бракът на двойката остава стабилен. Причината за отсъствието му е ангажиментите му с концертното турне в САЩ. Правилата за кандидатстване изискват физическо присъствие, което Ърбан не е могъл да осигури в този момент. Очаква се той да подаде собственото си заявление на по-късен етап, съобразено с графика му. Основното им жилище остава в Нашвил, Тенеси.

Възможният нов дом на Кидман в CostaTerra Golf & Ocean Club я поставя сред звездна компания – Джордж Клуни, Парис Хилтън и принцеса Юджини вече имат имоти там, а според непотвърдени информации, и принц Хари с Меган Маркъл са се присъединили към тази елитна общност. Курортът е собственост на Discovery Land Company, основана от Майк Мелдман – същият, който е част от триото зад текилата "Casamigos" заедно с Клуни.

Желанието на Кидман да прекара повече време в Европа идва на фона на поредица от събития, включително неотдавнашен опит за обир в техния имот в Бевърли Хилс, на стойност 8.4 милиона долара. Крадецът е проникнал в къщата на Свети Валентин, докато двойката е била извън града.

Кидман и Ърбан са известни със своята номадска динамика и разнородни имоти по света – от мезонет в Северен Сидни до луксозни жилища в Манхатън, Нашвил и Нов Южен Уелс. Семейството често пътува между САЩ и Австралия, като държи отворени възможности за живот в различни континенти. Те са женени от 2006 г. и имат две дъщери – Съндей Роуз (17 г.) и Фейт Маргарет (15 г.), които също прекарват време между различните семейни домове.

