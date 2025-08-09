Колко струва да се облечете като Анджелина Джоли?

Най-забележимата част от нейната визия е палтото

Анджелина Джоли отдавна се е утвърдила като икона на елегантния минимализъм. Нейният стил е изчистен, женствен и подчертан от висококачествени, класически дрехи. Vogue акцентира върху ключовите елементи от гардероба ѝ – дълго палто, неутрални цветове, луксозни материи и внимателно подбрани аксесоари.

Снимка: Getty Images/iStock

Най-забележимата част от нейната визия е палтото. Джоли залага на скъпи марки, чиито модели струват между 2 500 и 3 500 долара. Към това добавя копринени потници, кашмирени блейзъри и класически панталони, които надхвърлят 1 000 долара за комплект. Аксесоарите също са важен акцент – като балетките и чантите, които достигат до 4 900 долара.

Ако се стремите да пресъздадете тази визия изцяло, бюджетът ви ще надхвърли 10 000 долара. Но това не означава, че стилът ѝ е недостижим. Съществуват много бюджетни алтернативи, които следват същите линии и цветови схеми. Много брандове предлагат палта, панталони и топове със сходен дизайн на цени от 80 до 200 долара.

Снимка: Getty Images/iStock

Ключът към стила на Джоли не е в логото, а в качеството и баланса – прецизно подбрани материи, приглушени тонове и семпли кройки. Това позволява на дрехите да бъдат универсални и лесни за комбиниране – точно както самата тя носи своите визии с лекота и увереност. Без излишни украшения, без натрапчивост – само стил, който говори сам за себе си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN