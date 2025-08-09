1 USD
Колко струва да се облечете като Анджелина Джоли?

bTV Бизнес екип

Най-забележимата част от нейната визия е палтото

Анджелина Джоли отдавна се е утвърдила като икона на елегантния минимализъм. Нейният стил е изчистен, женствен и подчертан от висококачествени, класически дрехи. Vogue акцентира върху ключовите елементи от гардероба ѝ дълго палто, неутрални цветове, луксозни материи и внимателно подбрани аксесоари. 

Снимка: Getty Images/iStock

Най-забележимата част от нейната визия е палтото. Джоли залага на скъпи марки, чиито модели струват между 2 500 и 3 500 долара. Към това добавя копринени потници, кашмирени блейзъри и класически панталони, които надхвърлят 1 000 долара за комплект. Аксесоарите също са важен акцент като балетките  и чантите, които достигат до 4 900 долара.

Колко струва да се облечете като Кейт Мидълтън?

Ако се стремите да пресъздадете тази визия изцяло, бюджетът ви ще надхвърли 10 000 долара. Но това не означава, че стилът ѝ е недостижим. Съществуват много бюджетни алтернативи, които следват същите линии и цветови схеми. Много брандове предлагат палта, панталони и топове със сходен дизайн на цени от 80 до 200 долара.

Снимка: Getty Images/iStock

Ключът към стила на Джоли не е в логото, а в качеството и баланса прецизно подбрани материи, приглушени тонове и семпли кройки. Това позволява на дрехите да бъдат универсални и лесни за комбиниране точно както самата тя носи своите визии с лекота и увереност. Без излишни украшения, без натрапчивост само стил, който говори сам за себе си.

