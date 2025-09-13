Кои са най-известните личности с двойно гражданство?

Много знаменитости се възползват от възможността да бъдат граждани на две или повече държави
В света на знаменитостите двойното гражданство често не е просто формалност, а стратегически избор. Много известни личности се възползват от възможността да бъдат граждани на две (или повече) държави – било то заради произход, кариерни възможности или благодарност към страна, в която са оставили траен отпечатък. Ето кои са най-известните личности, притежаващи двойно гражданство.
Илон Мъск
Основателят на Tesla и SpaceX, Илон Мъск, е роден в Претория, Южна Африка, но съдбата му е свързана със Съединените щати, където той реализира технологичната си визия. През 2002 г., по време на „ерата PayPal“, Мъск официално се превръща в американски гражданин. Важно е да се отбележи, че Южна Африка допуска двойно гражданство, но само ако лицето подаде предварително заявление за запазване на южноафриканския си статут. Очевидно Мъск е изпълнил това изискване, тъй като днес е притежател на два паспорта.
Арнолд Шварценегер
Арнолд Шварценегер е роден в малкото австрийско селце Тал през 1947 г. След като става световен шампион по културизъм, актьор в Холивуд и по-късно губернатор на Калифорния, той получава американско гражданство през 1983 г. Интересното е, че въпреки строгите австрийски правила по отношение на двойното гражданство, Шварценегер успява да го запази.
Андрю Тейт
Андрю Тейт, известен с прозвището „Топ Джи“, притежава както американско, така и британско гражданство. Роден е в САЩ, но често акцентира върху международната си идентичност и твърди, че има „седем или повече“ гражданства. Неговият случай показва и друга страна на двойното гражданство – не само като средство за пътуване и работа, но и като потенциална защита или усложнение при международни разследвания и правни процеси.
Анджелина Джоли
Американската актриса и активистка Анджелина Джоли получава камбоджанско гражданство през 2005 г. чрез кралски указ от крал Нородом Сихамони. Това признание идва в резултат на нейния ангажимент към опазването на околната среда и биоразнообразието в Камбоджа – страна, с която тя развива дълбока лична връзка след осиновяването на сина си Мадокс, пише jhmarlin. В замяна на гражданството, Джоли се ангажира да инвестира 5 милиона долара в създаването на природен резерват. В случая с нея двойното гражданство не е просто въпрос на произход или кариерен интерес – то е форма на уважение и принос към местната общност, която тя приема като своя втора родина.
Том Ханкс
Актьорът Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън стават гръцки граждани през 2020 г., след като активно подкрепят страната в трудни моменти – включително повишаване на международното внимание върху опустошителните пожари край Атина през 2018 г. Уилсън има гръцки произход, а Ханкс от години изповядва Гръцката православна вяра. Двойката притежава имоти в Антипарос и е продуцирала филми, които популяризират гръцката култура. Според гръцкото законодателство, почетната натурализация е възможна за чужденци, направили „особени услуги“ за страната.
