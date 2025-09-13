Кои са най-известните личности с двойно гражданство?

Много знаменитости се възползват от възможността да бъдат граждани на две или повече държави

В света на знаменитостите двойното гражданство често не е просто формалност, а стратегически избор. Много известни личности се възползват от възможността да бъдат граждани на две (или повече) държави – било то заради произход, кариерни възможности или благодарност към страна, в която са оставили траен отпечатък. Ето кои са най-известните личности, притежаващи двойно гражданство.

Снимка: Getty Images

Илон Мъск

Основателят на Tesla и SpaceX, Илон Мъск, е роден в Претория, Южна Африка, но съдбата му е свързана със Съединените щати, където той реализира технологичната си визия. През 2002 г., по време на „ерата PayPal“, Мъск официално се превръща в американски гражданин. Важно е да се отбележи, че Южна Африка допуска двойно гражданство, но само ако лицето подаде предварително заявление за запазване на южноафриканския си статут. Очевидно Мъск е изпълнил това изискване, тъй като днес е притежател на два паспорта.

Арнолд Шварценегер

Арнолд Шварценегер е роден в малкото австрийско селце Тал през 1947 г. След като става световен шампион по културизъм, актьор в Холивуд и по-късно губернатор на Калифорния, той получава американско гражданство през 1983 г. Интересното е, че въпреки строгите австрийски правила по отношение на двойното гражданство, Шварценегер успява да го запази.

Снимка: Getty Images

Андрю Тейт

Андрю Тейт, известен с прозвището „Топ Джи“, притежава както американско, така и британско гражданство. Роден е в САЩ, но често акцентира върху международната си идентичност и твърди, че има „седем или повече“ гражданства. Неговият случай показва и друга страна на двойното гражданство – не само като средство за пътуване и работа, но и като потенциална защита или усложнение при международни разследвания и правни процеси.

Снимка: EPA

Анджелина Джоли

Американската актриса и активистка Анджелина Джоли получава камбоджанско гражданство през 2005 г. чрез кралски указ от крал Нородом Сихамони. Това признание идва в резултат на нейния ангажимент към опазването на околната среда и биоразнообразието в Камбоджа – страна, с която тя развива дълбока лична връзка след осиновяването на сина си Мадокс, пише jhmarlin. В замяна на гражданството, Джоли се ангажира да инвестира 5 милиона долара в създаването на природен резерват. В случая с нея двойното гражданство не е просто въпрос на произход или кариерен интерес – то е форма на уважение и принос към местната общност, която тя приема като своя втора родина.

Снимка: Getty Images

Том Ханкс

Актьорът Том Ханкс и съпругата му Рита Уилсън стават гръцки граждани през 2020 г., след като активно подкрепят страната в трудни моменти – включително повишаване на международното внимание върху опустошителните пожари край Атина през 2018 г. Уилсън има гръцки произход, а Ханкс от години изповядва Гръцката православна вяра. Двойката притежава имоти в Антипарос и е продуцирала филми, които популяризират гръцката култура. Според гръцкото законодателство, почетната натурализация е възможна за чужденци, направили „особени услуги“ за страната.

