Къщата на Хана Монтана в Малибу е на пазара за 21 млн. долара

Имението от сериала на предлага океански изглед, 7 спални и спомен от телевизионната история

Домът, който се превърна в част от телевизионната история благодарение на сериала „Хана Монтана“ на Disney, вече е обявен за продажба. За 21 милиона долара богатите фенове на хитовото шоу имат шанс не просто да си купят имот в Малибу, а да заживеят в легенда.

От телевизионен декор до реален лукс

Макар че в сериала виждахме единствено фасадата, имението в стил Кейп Код има собствен живот на екрана. По-късно то стана снимачна площадка и за шоуто на Селена Гомес „Selena + Chef“, доказвайки, че къщата е истинска холивудска звезда сама по себе си.

Разположено в ексклузивния район Броуд Бийч, имението се простира на повече от 500 000 кв. метра и предлага:

7 спални

8 бани

главна всекидневна, трапезария и модерна кухня

огромни прозорци с директен изглед към океана

частна тераса, джакузи и ексклузивен достъп до плажа

Холивудски живот на първа линия

От агенцията Westside Estate Agency, която представлява имота, подчертават, че къщата е построена върху рядък 80-футов парцел на самия океан. „Имението предлага разкошни гледки и безпроблемен начин на живот – както на закрито, така и на открито“, казват брокерите.

Особен акцент пада върху кухнята – сърцето на дома. Тя е свързана с хола и трапезарията и се отваря към просторна тераса с панорамна гледка. Именно там Селена Гомес засне кулинарното си шоу, превръщайки пространството в още по-разпознаваемо за феновете.

Наем или покупка?

За тези, които не искат да се обвързват с покупка, имотът се предлага и под наем – 60 000 долара на месец, или дори за кратки престои през Airbnb. Това го прави едно от най-атрактивните и необичайни предложения за настаняване в Малибу.

По-рано тази година се появиха слухове, че къщата е била засегната от горските пожари в района, но те бяха категорично опровергани.

