Един ден в затвора с Елизабет Холмс: Работа за 31 цента на час, преподаване на френски и „Хари Потър“

Основателят на "Теранос" (Theranos) Елизабет Холмс даде първото си интервю зад решетките. Повече от 20 месеца, откакто е в затвора, дните ѝ са далеч по-различни от заседателната зала в Силиконовата долина и срещите с инвеститори, разкрива ново интервю за списание PEOPLE.

Новата ѝ рутина включва събуждане малко след 5 сутринта и закуска с плодове, и 40-минутна тренировка, според списанието.

„Наистина не мислех, че някога ще бъда осъдена или призната за виновна“, каза тя пред PEOPLE. "Отказах да се призная за виновен за престъпления, които не съм извършил. "Теранос" се провали. Но провалът не е измама."

Наръчник за затворници за федералния женски затвор с минимална сигурност в Брайън, Тексас, където тя е лишена от свобода, казва, че всички затворници трябва да работят поне 90 дни. Холмс има няколко работни места в затвора, включително една като помощник на затворници, които се очаква да бъдат освободени скоро, за която тя прави 31 цента на час. Тя е и адвокат и преподава уроци по френски език.

Холмс беше веган години наред, преди да влезе в затвора, и казва, че се придържа предимно към този си начин на хранене, въпреки че PEOPLE съобщава, че е започнала да яде сьомга и риба тон, след като е получила анемия през първата си година зад решетките.

Холмс казва, че прекарва време в четене; тя наскоро завърши поредицата "Хари Потър" и "The Creative Act: A Way of Being" на Рик Рубин, наред с други заглавия. Холмс имала склонност да говори със семейството си два пъти на ден по телефона – малкия си син и дъщеря от партньора ѝ Били Еванс.

През януари 2022 г. Холмс беше осъдена по едно обвинение в заговор за извършване на измама на инвеститори и три обвинения в извършване на измама на отделни инвеститори във връзка с нейния стартъп за кръвни тестове Theranos.

Тя беше оправдана и по четирите обвинения за измами, свързани с пациенти, като съдебното жури не можа да стигне до единодушна присъда по трите останали обвинения за измами на отделни инвеститори.

Холмс беше казал, че Theranos ще революционизира здравеопазването чрез тестване за стотици болести, използвайки само няколко капки кръв. В своя пик "Теранос" беше оценен на 9 милиарда долара и Холмс в един момент стана най-младата жена милиардер в света, която се е издигнала сама, с нетна стойност от 4,5 милиарда долара. Публичният крах на компанията започна през 2015 г., когато журналистът от Wall Street Journal Джон Карейру съобщи, че "Теранос" използва машини за кръвни тестове на трети страни, тъй като собствените им не могат да предоставят точни резултати.

Федералните агенции започнаха разследване на "Теранос", SEC повдигна обвинения срещу Холмс и компанията през 2018 г. и тя затвори същата година.

През май 2023 г. Холмс се яви във Федералния затворнически лагер в Браян, Тексас, на около 80 км от Хюстън, където е израснала, за да излежи присъдата си.

Холмс беше осъдена на 11 години и 3 месеца затвор, но оттогава присъдата й беше съкратена. Очакваната дата на нейното освобождаване сега е 3 април 2032 г., според регистрите на Федералното бюро на затворите.

Холмс ходи на терапия за посттравматично стресово разстройство веднъж седмично и съветва други затворници, които са преживели изнасилване, съобщи PEOPLE. Тя свидетелства по време на процеса, че е била изнасилена, докато е била студентка в Станфордския университет и че Рамеш „Съни“ Балвани, бивш президент и главен оперативен директор на "Теранос", който някога е излизал с Холмс, я е малтретирал емоционално и сексуално. Балуани отрече обвиненията.

В своя процес, отделен от този на Холмс, Балуани беше осъден по 12 обвинения в измама и заговор и осъден на близо 13 години затвор и три години изпитателен срок.

В допълнение към присъдите си, Холмс и Балуани бяха осъдени да платят 452 милиона долара.

