Защо никога не трябва да носите черни чорапи в самолет

Ето няколко ценни съвета за пътуващите със самолет

Бивш член на самолетен екипаж с над 25 години опит в професията разкри защо не трябва да носите черни чорапи в самолет. Въпреки че на хората се препоръчва да не носят неща като клинове и дънки по време на полет, е малко вероятно да сте се замисляли какви чорапи носите, докато пътувате.

Този съвет е до голяма степен за тези, които си събуват обувките в самолета и по този начин показват какви чорапи носят.

В интервю за Metro Online, бившият член на екипажа на British Airways Крис Мейджър обясни защо черните чорапи могат да бъдат проблем. „При нощен полет осветлението в кабината е слабо и тъмните чорапи се сливат със сенките“, каза той за пътниците, които си събуват обувките в самолета.

„Проблемът започва, когато пътниците се протегнат и оставят краката си да висят насред пътеката. При тези условия екипажът може да не забележи краката ви до последната секунда.“ Това може да доведе до спъване на член на кабинния екипаж в краката на пътника, което е последното нещо, което някой иска, когато всички спят, пише "Unilad".

Крис продължи, казвайки: „Не става въпрос за мода. Става въпрос за видимост. В тясна пътека екипажът се движи бързо, понякога носи топли напитки и често работи около чанти, лакти и полузаспали пътници. Всичко, което е трудно да се види на нивото на пода, би могло да се превърне в инцидент.

Крис вече е споделял мислите си за това хората да си събуват обувките на борда и не вижда проблем в това - при едно условие. „Човек би се надявал, че сте имали обикновената благоприличие да се изкъпете или да вземете душ и да обуете чисти чорапи или чорапогащи, преди да се качите на самолета“, каза той пред CNN.

Независимо от продължителността на пътуването, за мнозина комфортът е ключов при пътуване със самолет. А с температурите в кабината, които варират, често се препоръчват дишащи слоеве дрехи. Нур де Сварт, основател и главен изпълнителен директор на Super Label Store, обаче издаде предупреждение относно определени материали, които трябва да се избягват по време на полет, и какво да се избере вместо това.

„Повечето хора избират облеклото си за полет въз основа на комфорта, а това обикновено означава да посегнат към нещо еластично като клинове или полиестерно горнище с качулка“, каза тя.

„Това, което не осъзнават, е, че синтетичните тъкани като полиестер, найлон и акрил могат да се стопят директно върху кожата, когато са изложени на високи температури.“ Де Суарт съветва да се придържате към естествени влакна.

„Памук, вълна, лен, дори коприна са много по-безопасни варианти“, каза тя. По думите й чифт памучни спортни панталони и пуловер от мериносова вълна ще ви осигурят също толкова комфорт, колкото всяко синтетично спортно облекло.