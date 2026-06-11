×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1539 BGN
Петрол
87.25 $/барел
Bitcoin
$62,635.3
Последвайте ни
1 USD
1.1539 BGN
Петрол
87.25 $/барел
Bitcoin
$62,635.3
БГ Бизнес Взех си болничен и отидох на почивка. Могат ли да ме уволнят?

Взех си болничен и отидох на почивка. Могат ли да ме уволнят?

БГ Бизнес

bTV Бизнес Новините

Какво казва законът?

Летният сезон започва и вече слънцето грее по-силно от служебните задължения. Но ако не искате да хабите отпуската си и решите да хитрувате и да използвате болничен, може да има последствия. Ако вместо да лежите вкъщи, се озовете на плажа с коктейл в ръка, може ли работодателят да ви уволни? Нека видим какво казва законът.

По данни на Националния осигурителен институт (НОИ), ако служител използва болничен за прикритие на отпуска си, работодателят има право да подаде сигнал до НОИ или медицинските органи, които могат да извършат проверка. Ако институциите установят злоупотреба служителят може да бъде дисциплинарно наказан, включително уволнен. Освен това може да има наказателни санкции.

Кога почивката е законна?

Почивката извън дома е напълно забранена по време на болничен, но има някои вратички. В някои случаи, като например при заболявания, свързани със стрес или прегаряне, лекарят може да препоръча смяна на обстановката като част от възстановителния процес. Тази препоръка обаче трябва да бъде отбелязана ясно в болничния лист.

Ако сте на място, различно от посочения в болничния адрес и НОИ установи това, може да бъдете санкционирани. Поради този риск институциите препоръчват да се избягва пътуване по време на болничен, освен ако не е съгласувано с медицинското лице, което е издало болничния лист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Съвети от TikTok разпалиха мрежите: Наистина ли не бива да сипваме гориво, когато слънцето грее?
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

„Космосът вече струва 1 долар на гигабайт“: Как българската компания „счупи“ пазарната бариера в орбита
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Токът поскъпва от 1 юли. Може ли панел на балкона да ни свали сметката с 30% на годишна база?
Стефани Боова

Стефани Боова

Какво се случва с общия имот след развод?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата