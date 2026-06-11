Взех си болничен и отидох на почивка. Могат ли да ме уволнят?

Какво казва законът?

Летният сезон започва и вече слънцето грее по-силно от служебните задължения. Но ако не искате да хабите отпуската си и решите да хитрувате и да използвате болничен, може да има последствия. Ако вместо да лежите вкъщи, се озовете на плажа с коктейл в ръка, може ли работодателят да ви уволни? Нека видим какво казва законът.

По данни на Националния осигурителен институт (НОИ), ако служител използва болничен за прикритие на отпуска си, работодателят има право да подаде сигнал до НОИ или медицинските органи, които могат да извършат проверка. Ако институциите установят злоупотреба служителят може да бъде дисциплинарно наказан, включително уволнен. Освен това може да има наказателни санкции.

Кога почивката е законна?

Почивката извън дома е напълно забранена по време на болничен, но има някои вратички. В някои случаи, като например при заболявания, свързани със стрес или прегаряне, лекарят може да препоръча смяна на обстановката като част от възстановителния процес. Тази препоръка обаче трябва да бъде отбелязана ясно в болничния лист.

Ако сте на място, различно от посочения в болничния адрес и НОИ установи това, може да бъдете санкционирани. Поради този риск институциите препоръчват да се избягва пътуване по време на болничен, освен ако не е съгласувано с медицинското лице, което е издало болничния лист.