След Освобождението през 1878 г. България поема по пътя на модерната държавност с изграждане на институции, икономика и собствена финансова система. В хаоса на множество чужди монети се ражда нуждата от единна национална валута, а с учредяването на Българската народна банка през 1879 г. се поставя началото на българското парично дело. От първите златни и сребърни банкноти, обменими срещу благородни метали, до съвременните емисии с висока степен на защита, българските банкноти разказват историята на държавата – нейните възходи, кризи, политически промени и културна идентичност. Вижте снимки на всички български банкноти през годините – визуална хроника на историята, запечатана върху хартия.
Номинал – 20 лева, злато, Емисия 1885 г., в обращение от 1 септември 1885 г. до 1 юли 1907 г.
Номинал 50 лева, Емисия 1885 г., в обращение от 1 септември 1885 г. до 1 юли 1907 г.
Номинал – 5 лева, злато, Емисия 1890 г., в обращение от 1890 г. до 1 декември 1908 г.
Номинал – 5 лева, сребро, Емисия 1903 г. „Орлов“, в обращение от 1 юни 1904 г. до 5 май 1924 г
Номинал – 500 лева, сребро, Емисия 1903 г. „Орлов“, в обращение от 2 юли 1904 г. до 5 май 1924 г.
Номинал – 1 лев, сребро, Емисия 1916 г., в обращение от 27 юли 1916 г. до 5 май 1924 г
Номинал – 2 лева, сребро, Емисия 1916 г., в обращение от 1916 г. до 5 май 1924 г.
Номинал – 50 лева, злато, Емисия 1916 г., вобращение от 27 юли 1916 г. до 5 май 1924 г.
Номинал – 100 лева, златни Емисия 1917 г., в обращение от 1917 г. до 5 май 1924 г.
Номинал – 1000 лева, Емисия 1922 г., в обращение от декември 1923 г. до 31 декември 1937 г.
Номинал – 100 лева, Емисия 1925 г., в обращение от юни 1926 г. до 31 декември 1933 г.
Номинал – 200 лева, Емисия 1948 г. , в обращение от 1950 г. до 5 май 1952 г.
Номинал – 3 лева, Емисия 1951 г., в обращение от 12 май 1952 г. до 31 март 1962 г.
Номинал – 200 лева, Емисия 1951 г., в обращение от 12 май 1952 г. до 31 март 1962 г.
Номинал – 20 лева, Емисия 1991 г., в обращение от 1 ноември 1992 г. до 31 юли 1998 г.
Номинал – 100 лева, Емисия 1991 г., в обращение от 1 ноември 1991 г. до 31 декември 1999 г
Номинал – 1000 лева, Емисия 1994 г., в обращение от 1 ноември 1994 г. до 31 декември 1999 г.
Номинал – 10 000 лева, Емисия 1997 г, в обращение от 27 октомври 1997 г. до 31 декември 1999 г.
Номинал – 50 000 лева, Емисия 1997 г., в обращение от 8 май 1997 г. до 31 декември 1999 г.
Номинал – 20 лева, Емисия 1999 г., в обращение от 5 юли 1999 г.
