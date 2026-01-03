Вижте борсовите цени на дървата и газа в края на 2025 г.

Между Коледа и Нова година търговията на Софийската стокова борса е предимно на енергоносители

Въпреки че повечето международни борсови пазари останаха неактивни в периода между Коледа и Нова година, търговията на Софийската стокова борса (ССБ) продължи и през последните дни на 2025 г. Това показва бюлетинът на ССБ за периода 22–30 декември 2025 г.

Анализът на борсата отчита, че в съответствие със студения сезон интересът на търговците е бил насочен основно към стоки, характерни за зимните месеци. Сделките са се концентрирали предимно в групите на енергоносителите, дървесината и химическите продукти.

При горивата са реализирани сделки за газьол за промишлено-котелни цели (ПКЦ) на цени между 922,37 и 1145,97 евро за хиляда литра. Газ пропан-бутан се е търгувал в диапазона 465,28–485,73 евро за хиляда литра, а гориво за отопление е продадено на цена от 1052,87 евро за хиляда литра.

Активност е отчетена и при продуктите от дървесина. Дървата за огрев са изкупувани по 76,69 евро за кубичен метър, иглолистните трупи за бичене – между 82,32 и 104,30 евро за кубичен метър. Реализирани са още въглища тип „Донбас“ на цена 409,03 евро за тон, както и дървесни пелети по 332,34 евро за тон.

В групата на химическите продукти добавката AdBlue се е търгувала по 1861,10 евро за хиляда литра. Спирачните течности са реализирани на цени от 5112,92 до 7832,99 евро за хиляда литра, а гресите – в диапазона 4,26–5,11 евро за килограм.

Сделки са сключвани и на пазара на метали, където скрапът от черни метали е продаден на цени между 81,81 и 107,37 евро за тон.

Данните от бюлетина показват, че дори в традиционно по-слабия за търговия празничен период, Софийската стокова борса е запазила активност, водена от сезонните нужди на пазара.

