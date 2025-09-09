Viber Пазар стартира в България

Потребителите на Rakuten Viber могат да се свързват с локални бизнеси близо до тях - удобно и лесно на едно място в приложението

Rakuten Viber обяви старта на Viber Пазар в България. В секцията Пазар потребителите могат лесно и бързо да намират и да се свързват с хиляди местни бизнеси, предлагащи разнообразие от продукти и услуги, като салони за красота, ресторанти, автомобилни сервизи, магазини, ремонтни дейности, дом и градинa, и много други.

Viber Пазар (Marketplace) заменя секция Акценти (Explore) в приложението и помага на потребителите да откриват локални бизнеси по три удобни начина: чрез персонализирани предложения, чрез търсене на конкретен бизнес или чрез разглеждане на различни бизнес категории. Те могат да разглеждат бизнес акаунти, каталози с продукти или услуги, както и да изпращат съобщения директно до бизнесите, без телефонният им номер да е видим. Това прави общуването лесно и сигурно, а най-добрият избор е само на няколко клика разстояние.

Потребителите могат да споделят точното си местоположение с Viber Пазар, за да виждат най-близките до тях бизнеси. Ако предпочитат да не споделят своята локация, на потребителите ще бъдат показвани бизнеси въз основа на приблизителното им местоположение. Докато потребителите се движат из България, предложенията се актуализират автоматично с най-подходящите, активни и близки бизнеси.

Viber Пазар подкрепя дребните търговци и консултанти като скъсява дистанцията между тях и техните клиенти, оптимизирайки комуникацията в приложението и за двете страни. Според проучване на Европейската комисия от 2023 г., 82% от европейците смятат, че подкрепата на местните бизнеси има положително въздействие върху тяхната общност, а повече от половината изтъкват, че пазаруват локално поне веднъж месечно. Въпреки тази подкрепа, много локални бизнеси казват, че е трудно да бъдат забелязани онлайн (56%) и да намират нови клиенти (60%). Viber Пазар е тук, за да улесни потребителите да откриват и подкрепят местните бизнеси , които харесват.

„Малките и микро бизнеси са сърцето на всяка икономика, но те често не могат да получат вниманието, което заслужават“, коментира Ритеш Шах, генерален мениджър “Финтех” и вицепрезидент на Бизнес Решения в Rakuten Viber. „Viber Пазар ще улесни хората да намират, подкрепят и да се свързват с локални бизнеси. Това е важна стъпка в нашата мисия да станем супер приложение и очакваме с нетърпение да разширим Viber Пазар през следващите месеци.“

Viber Пазар ще бъде напълно достъпен за всички потребители в България през следващите няколко седмици, предлагайки динамично и интерактивно място за откриване на локални продукти и услуги. С нови бизнеси, които се присъединяват всеки ден чрез безплатните за създаване Бизнес Акаунти, потребителите винаги ще имат свеж и актуален избор - трябва само да кликнат върху иконата „Пазар” на началния екран. Скоро се очакват нови инструменти, които да разширят ползата от последната функция на Viber.

Относно Rakuten Viber

Rakuten Viber е едно от най-надеждните и изтегляни приложения в света. Ние изграждаме значими връзки между хората като предлагаме безопасна среда за комуникация, в която да се наслаждават на ценните моменти със семействoто и приятелите си, да управляват успешно бизнеса си или да се посвещават на интересите си на едно място. Като суперприложение ние предоставяме на нашите потребители услуги, които задоволяват техните ежедневни нужди и правят живота им по-лесен.

Rakuten Viber е част от Rakuten Group, Inc, глобален технологичен лидер в областта на електронната търговия, финтех, дигиталното съдържание и комуникационните услуги.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN