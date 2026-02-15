Успехът на Милена Тодорова в цифри

16 секунди я разделиха от бронза в Милано-Кортина

Светът на биатлона стана свидетел на един от най-емоционалните моменти в българския спорт. Милена Тодорова, родената в Троян гордост на родния биатлон, изпрати разтърсващ сезон, белязан от върхови постижения, исторически пробиви и една сълза, която тежи повече от злато.

След като остана на крачка от олимпийския медал, на болезнените 16 секунди от почетната стълбичка, Милена не просто се върна на пистата, тя я покори. През 2025 г. тя сложи край на над 20-годишното чакане за български подиум в Световната купа, доказвайки, че мястото ѝ е сред най-големите в света.

Ето нейния успех в цифри:

2 – 2-ро място най-доброто ѝ класиране в старт от Световната купа (Масов старт, Поклюка, 15 март 2025 г.).

3 – участия на олимпийски игри в кариерата ѝ.

3-то място – класирането ѝ в спринта в Оберхоф (9 януари 2025 г.), с което тя стъпи на подиума за Световната купа.

4 – застава на историческото 4-то място на тези олимпийски игри

5-о място – класирането ѝ в масовия старт на Световното първенство в Ленцерхайде. Постига най-доброто класиране за България на световни първенства от над две десетилетия

7-о място – позицията ѝ в дисциплината преследване в Оберхоф

7,8 – секунди разстоянието до третото място (Осеан Мишелон) на Световното първенство в Ленцерхайде.

16 – секунди, разликата, която я е деляла от медала на Олимпийските игри тази година, където завършва четвърта.

24,3 – по време на световното първенство в Ленцерхайде, това са секунди от изоставането ѝ от победителката Елвира Йоберг

20 - тя е първата българска биатлонистка от 20 години насам, която се качва на подиума (Топ 3) в старт за Световната купа.

23 - номерът, който носи по време на състезанието

2007 – годината, в която Милена започва своята състезателна кариера.

Велика си, Милена! България се гордее с теб!

