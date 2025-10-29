Търговските вериги наляха 6 млрд. лв. в българската икономика за 15 години

Модерната търговия се превърна в двигател на българската икономика

Почти 6 милиарда лева са инвестирали компаниите от модерната търговия в България през последните 15 години, показва нов анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ). Само за периода 2020–2024 г. секторът е вложил над 2,5 млрд. лв. в логистична инфраструктура, нови системи и процеси, както и в разширяване на присъствието си в страната.

Данните бяха представени на третото издание на международния форум MORE THAN TRADE, организиран от Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява водещи търговски вериги с близо 1000 обекта и над 22 000 служители в цялата страна.

Двигател на икономиката и пазара на труда

Компаниите от сектора генерират приходи за над 20 млрд. лв. и осигуряват заетост на близо 60 000 души, или 27% от всички наети в търговията на дребно.

Само след пандемията, веригите са създали близо 10 000 нови работни места, а средната заплата в сектора вече достига 2 465 лв. – с над 50% повече от средната за бранша и дори по-висока от средната за страната.

Влияние върху вътрешното търсене: над 15 млрд. лв. годишно

Общият ефект на модерната търговия върху вътрешното търсене е нараснал с над 30% за последните две години, достигайки 15,5 млрд. лв. през 2024 г.

Според анализа на ИПИ, преките ефекти от дейността на сектора се оценяват на 9,3 млрд. лв., включително:

5,8 млрд. лв. – към български производители и доставчици;

1,5 млрд. лв. – за външни услуги и материали от местни компании;

1,4 млрд. лв. – нетни доходи на наетите

580 млн. лв. – инвестиции в икономиката.

Към тях се добавят 5,4 млрд. лв. допълнителни ефекти по веригата на стойността и над 810 млн. лв. индуцирани ефекти от потреблението на домакинствата.

