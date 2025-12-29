Средната лихва по жилищните кредити у нас остава под 2,50%

През ноември се наблюдава поевтиняване на новите потребителски кредити

Средната годишна лихва по жилищните кредити у нас остава на ниво под 2,50 на сто, сочат най-новите данни на Българската народна банка. През месец ноември новите заеми за жилище, договорени в левове, са били отпускани от банките у нас при средна годишна лихва от 2,48 на сто. Спрямо предходния месец октомври се отчита леко повишение от 0,01 процентни пункта, докато спрямо ноември 2024 година средното равнище намалява с 0,02 пр. пункта.

Годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми, който включва всички лихвени плащания, такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита, възлиза на 2,86 на сто през ноември спрямо 2,85 на сто през октомври и 2,82 на сто преди 12 месеца.

През единадесетия месец на тази година обемът на новия бизнес при жилищните кредити в левове спада с 8,6 на сто на месечна база до 1,111 млрд. лева. На годишна база обаче се регистрира ръст от 20,4 на сто.

Като цяо жилищните кредити у нас възлизат на 32,14 млрд. лева към края на ноември, като нарастват с 27,7 на сто на годишна база, припомня БТА.

През ноември се наблюдава поевтиняване на новите потребителски кредити, отпускани в левове, до средна годишна лихва от 8,84 на сто. За сравнение, през октомври средната лихва е била 9,01 на сто, а през ноември 2024 година нивото е възлизало на 9,25 на сто. ГПР по новите заеми за потребление през ноември тази година е бил 9,17 на сто спрямо 9,33 на сто месец по-рано и 9,94 на сто преди година.

Нови срочни депозити за домакинства в левове са били разкривани през ноември при средна годишна лихва от 0,81 на сто. На месечна база лихвата остава без промяна, докато на годишна база се отчита лек спад от 0,07 процентни пункта.

Средната годишна лихва при новите срочни депозити, разкривани в евро, нараства през ноември до 1,44 на сто спрямо 1,40 на сто месец по-рано. Преди година средната лихва при влоговете в евро също е била 1,44 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства през ноември с 20,8 на сто на месечна база до 404,4 млн. лева. На годишна база увеличението достига 33,9 на сто. Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в евро расте с 3,3 на сто на месечна база до 276,8 млн. лева, докато спрямо същия месец на миналата година се отчита спад от 6,9 на сто.

