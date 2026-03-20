София става център на дебат за бъдещето на европейската конкурентоспособност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Нобелистът Филип Агийон ще участва в Green Transition Forum в разговор за иновациите, енергийния преход и новата индустриална политика. bTV Media Group e партньор на инициативата

Един от най-влиятелните икономисти на нашето време - проф. по икономически науки Филип Агийон - ще бъде сред основните участници в тазгодишното издание на Green Transition Forum в София. Той ще се включи в програмата на форума на 3 юни, когато за цяла седмица в българската столица ще се съберат политици, икономисти, индустриални лидери и представители на европейските институции, за да обсъдят бъдещето на икономиката в условията на зелена трансформация и ускоряваща се глобална конкуренция.

Филип Агийон е сред най-цитираните икономисти в света в областта на икономическия растеж, иновациите и индустриалната политика. Професор в INSEAD и дългогодишен преподавател в Harvard University, той е известен най-вече с теорията си за т.нар. „креативно разрушение“ - концепция, вдъхновена от идеите на Йозеф Шумпетер, според която икономическият растеж се движи от постоянен процес на технологични пробиви, които изместват старите индустрии и създават нови. В трудовете си Агийон показва, че устойчивият икономически растеж в развитите икономики не зависи само от натрупването на капитал, а преди всичко от способността на обществата да стимулират иновации, предприемачество и конкуренция. Именно тази динамика - между иновации, институции и политика - е в основата на много от съвременните дебати за бъдещето на Европа.

Последното десетилетие постави тези въпроси с особена острота. Геополитическите сътресения, енергийната криза след войната в Украйна и ускоряващата се технологична надпревара между САЩ и Китай промениха глобалната икономическа карта. Индустриалната политика се завърна като ключов инструмент, а теми като стратегическа автономия, технологичен суверенитет и зелена индустриална трансформация вече са в центъра на европейската икономическа стратегия. В този контекст трудовете на Агийон се превръщат в референтна точка за много от дискусиите в Брюксел и националните столици. Той е сред икономистите, които аргументират, че модерната индустриална политика трябва да насърчава иновациите и конкуренцията, без да задушава предприемачеството – баланс, който е особено труден в момент, когато държавите по света увеличават стратегическите си инвестиции в технологии и енергийна трансформация.

Зелената трансформация е може би най-големият икономически проект на Европа за следващите десетилетия. Но тя се случва в условия на безпрецедентна глобална конкуренция както за технологично лидерство, така и за контрол върху ключови енергийни и индустриални вериги. САЩ промениха посоката от мащабни програми и инвестициите в чисти технологии към подкрепа на изкопаемите горива, Китай продължава да доминира във веригите за производство на батерии, соларни панели и критични материали, а Европа се опитва да намери собствен модел, който да съчетава индустриална политика, иновации и климатични цели.

Именно тук се вписва и значението на форуми като Green Transition Forum. През последните години събитието се утвърди като една от ключовите платформи в Европа за стратегически разговор за енергийния преход, индустриалната трансформация и икономическото бъдеще на континента.

Форумът събира на едно място представители на европейските институции, правителства, академични среди и бизнес лидери, за да обсъждат не само климатичните политики, но и тяхното икономическо измерение - инвестиции, иновации, конкурентоспособност и технологично лидерство. Участието на Филип Агийон добавя именно този стратегически икономически контекст към дебата. Неговите анализи за връзката между иновации, индустриална политика и икономически растеж са особено релевантни в момент, когато Европа трябва да отговори на въпроса как да превърне зелената трансформация не само в климатичен проект, но и в двигател на нова индустриална и технологична мощ.

За страни като България подобни дискусии имат и допълнителна стойност. В условията на преход към нов енергиен модел и преструктуриране на индустрията, достъпът до глобалния дебат за икономиката на бъдещето се превръща във важен фактор за формулирането на национални политики. Затова и присъствието на един от водещите икономисти на нашето време в София не е просто академично събитие. То е част от по-широкия разговор за това как Европа - и държавите в нея - могат да намерят своето място в новата глобална икономика, в която иновациите, енергията и технологиите ще определят икономическото лидерство през следващите десетилетия.

Ако искате да се присъедините към Green Transition Forum като партньор, участник или гост, както и да научите повече за програмата на събитието, вижте повече информация тук.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
