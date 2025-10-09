SoAlive Music Conference & Festival 2025 ще представи номинациите за Music Moves Europe Awards и ще отличи най-добрите видеа и сцени на Балканите

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Среброто поскъпна за пръв път в историята над 50 долара за унция
Поскъпването се дължи на статута му на инвестиционно убежище
Тази година обявяването ще се състои на 16 октомври
„Какво общо имат Dua Lipa, Rosalía, Stromae, Christine and the Queens, girl in red и българският Bulgarian Cartrader? Всички те са носители на престижните Music Moves Europe Awards – наградите на Европейския съюз, които подпомагат международната кариера на новоизгряващи европейски таланти. Тази година обявяването на 15-те нови номинирани артисти, ще се състои за първи път в България, на 16-ти октомври по време на SoAlive Music Conference & Festival.
В рамките на фестивала, столицата ще се превърне в сцена за повече от 50 от най-добрите групи и изпълнители от Балканите, сред които Piero Epifanía Electric Band, Me & My Devil, Mono & The Stereos, The Lefties, Axoma & The Homies, Rossitza Milevska, Jenyka, Стойност, Lunikk, Ali, Elena Leoni, Audio Cigla, KOIKOI, Balkan Taksim, Catalina Cara, Alone at Parties, Alexa Michael и много други. Всички концерти са със свободен вход, за да могат публиката и гостите на конференцията да открият богатството и разнообразието на регионалната сцена.
SoAlive 2025 ще бъде и първото издание, което ще отличи местата, без които музиката не би могла да съществува. Новоучредените SoAlive Music Venue Awards 2025 ще почетат клубовете и залите, които поддържат живата сцена в Югоизточна Европа. Едно място ще бъде избрано за „Най-добър музикален клуб на Балканите“, като ще получи парична награда от 1000 евро за да покани артист от програмата на фестивала, международно признание чрез мрежите на SoAlive и специална статуетка.
Сред акцентите е и завръщането на SoAlive Music Video Awards 2025, които тази година ще предоставят невероятна възможност, един артист от региона ще спечели изцяло нов музикален видеоклип, заснет в България с пълна продукционна подкрепа, професионален режисьор и премиера на главната сцена на SoAlive 2026. Финалистите ще имат възможност да работят с утвърдени имена като Philippe Morozov, Noswagslav и Боян Фераджиев (Sturshel Productions), а наградата включва техника, студийно оборудване и продукционни услуги, осигурени от Magic Shop.
„SoAlive Music Conference & Festival е не само форум за професионалисти, но и празник за публиката. Чрез концерти, награди и специални инициативи ние поставяме София в центъра на европейската музикална карта“ споделя Рут Колева, съ-основател и артистичен директор на фестивала.
С програмата си, съчетаваща концерти, награди и професионални срещи, SoAlive Music Conference & Festival 2025 не само открива нови таланти, но и отдава заслужено признание на местата, които поддържат музикалната култура жива.
Събитието се организира с подкрепата на Столична Община по програма "Календар на културните събития на Столична община".
Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента Следващо ПоколениеЕС (NextGenerationEU) , SoAlive Music Conference & Festival.
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо ПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФЛАТ ЛАЙН КЪЛЕКТИВ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.
Поскъпването се дължи на статута му на инвестиционно убежище
Редовните проверки на автомобила са важни за икономията на гориво
Това е първата power shopping дестинация в страната