Сметната палата е намалила администрацията си с 10% през 2025 г.

Целта е оптимизиране на управлението и кадровата политика

Административният състав на Сметната палата е намален с 10% през 2025 г. като част от административна реформа. Промените са насочени към оптимизиране на управлението и кадровата политика, съобщиха от институцията.

На последното за годината заседание на ръководството на Сметната палата на 22 декември е взето решение за допълнително оптимизиране на административния състав. Мерките са продължение на започнати през ноември промени, включително закриване на щатове и структурни промени.

Сметната палата посочва, че наред оптимизирането на администрацията, насочва усилията си към укрепване на одиторския капацитет, с акцент върху привличането на млади специалисти. За тази цел, освен конкурсни процедури, са приети и актуализирани правила за провеждане на изпит за одитори.

Изпитът удостоверява знанията на кандидатите по одиторските стандарти и законодателството в публичния сектор, съобразно международната рамка за професионална компетентност на ИНТОСАЙ (Международната организация на Върховните одитни институции), като целта е процесът да бъде прозрачен, надежден и обективен. Успешно издържалите изпита получават удостоверение, което им дава възможност да кандидатстват за одиторски длъжности в Сметната палата, по-високи от началната позиция „стажант-одитор“ в съответствие със Закона за Сметната палата.

Като част от по-широка реформа в Сметната палата е предвидено и въвеждане на нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС), припомня БТА. Въвежда се таван на възможните суми, както и обективни критерии за оценка на служителите. ДМС за допълнителен труд, който не влиза в прякото изпълнение на служебните задължения, ще може да се разпределя само при реализирани икономии в бюджета на институцията и при спазване на новите правила.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN