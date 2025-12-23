BGN → EUR
БГ Бизнес След 1 януари: Кой град в България ще плаща най-висока сметка за вода?

След 1 януари: Кой град в България ще плаща най-висока сметка за вода?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това е градът, където увеличението е най-осезаемо

Водата в по-голямата част от страната ще поскъпне от 1 януари 2026 г. Това предвижда решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), прието на закрито заседание и публикувано на официалната интернет страница на регулатора, цитирано от БТА.

Къде водата поскъпва най-много?

Снимка: iStock

Най-сериозно увеличение е отчетено в Кърджали, където цената на водата скача с 13,7% и достига 5,19 лева за кубичен метър. Следват:

  • Благоевград – +12,2% до 3,60 лв./куб.м
  • София – +11,8% до 4,10 лв./куб.м
  • Ямбол – +11,8% до 4,50 лв./куб.м
  • Русе – +9,3% до 5,60 лв./куб.м
  • Враца – +8,9% до 5,45 лв./куб.м
  • Велико Търново – +8,8% до 5,10 лв./куб.м
  • Габрово – +8,4% до 4,90 лв./куб.м

Най-скъпата вода в страната

Снимка: iStock

От началото на 2026 г. Силистра ще бъде градът с най-скъпа вода в България – 6,40 лева за кубик, следван от:

  • Разград – 6,30 лв./куб.м
  • Смолян – 6,10 лв./куб.м
  • Варна и Шумен – по 5,90 лв./куб.м
Каква е новата цена за доставка на вода за напояване у нас?

В кои градове водата поевтинява?

Снимка: iStock

Въпреки общата тенденция към поскъпване, в някои населени места се отчита понижение на цените:

  • Перник – -3,3% до 4,00 лв./куб.м
  • Сливен – -3,4% до 4,50 лв./куб.м
  • Добрич – -1,1% до 3,70 лв./куб.м
  • Пазарджик – -1% до 3,138 лв./куб.м
  • София област – -1,1% до 4,10 лв./куб.м
  • Шумен – -0,8% до 5,90 лв./куб.м
  • Цени в големите градове
  • Пловдив – +4% до 3,70 лв./куб.м
  • Бургас – +1,4% до 5,30 лв./куб.м
  • Стара Загора – +2,6% до 5,30 лв./куб.м
  • Хасково – +5,6% до 5,30 лв./куб.м
  • Плевен – +7,3% до 5,30 лв./куб.м

Защо се променят цените?

КЕВР извършва ежегодна корекция на цените на ВиК услугите съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Измененията се базират на изпълнението на инвестиционните програми на ВиК дружествата, отчетената инфлация, разходите за електроенергия и резултатите от планови проверки.

През 2025 г. регулаторът е проверил 42 ВиК оператора с одобрени бизнес планове за периода 2022–2026 г., като оценката е извършена по единна методика, гарантираща равнопоставеност.

КЕВР определя пределна цена, съобразена с прага на социалната поносимост, но окончателното решение дали тя да бъде приложена остава в ръцете на управителите на ВиК дружествата и техните принципали.

