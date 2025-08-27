Ще има ли увеличение на цената на олиото?

Цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари

Данните на Комисията за стоковите борси и тържищата показват, че олиото е сред стоките, при които не наблюдава най-голяма поскъпване за последната година. Трайнта тенденция се наблюдава и в правителствения сайт Food price, който показва поскъпване на олиото при цените на дребно.

С колко е поскъпването?

Данните на комисията по стоковите борси и тържищата за цените на едро на олиото показват годишно поскъпване от 10%. През август миналата година един литър се е продавал на борсите на цена 2.80, а същият месец 2025г. литърът е 3.09 лв., пише БНТ.

Справка в правителствения сайт "Food price" цената на дребно на олиото в магазина през август миналата година е била 3,43 лв за литър. Година по-късно е близо 4 лв. Според производителите на слънчоглед по-високите цени на олиото се дължат на по-слабата реколта през последните години заради лошите климатични условия.

Ще има ли поскъпване?

Цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари.

„Ние сме почти като петролните продукти.“, обяснава Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла, пред БНР.

„Влиянието на външните цени е пряко“.

Ако цените на външните пазари продължат да се покачват, това ще е добре за производителите ни на слънчоглед, но ще се отрази и върху крайния продукт. Няма нужда от презапасяване обаче, защото панически цени като тези от 2022 г. няма да има.

Прогнозата от август е, че световното производство на слънчоглед ще е с около 3 милиона тона повече от миналата година, поясни Янев. За вътрешния ни пазар са необходими 250 000 тона слънчоглед, преработен в олио. Остатъкът е в пряка зависимост от външните пазари.

Според експерти дори при недостиг на слънчоглед у нас пазарът ще бъде балансиран от вноса и конкуренцията в сектора, така че потребителите да не усетят значително поскъпване.

