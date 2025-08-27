1 USD
1.67796 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$111,825.0
Последвайте ни
1 USD
1.67796 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$111,825.0
БГ Бизнес Ще има ли увеличение на цената на олиото?

Ще има ли увеличение на цената на олиото?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари

Данните на Комисията за стоковите борси и тържищата показват, че олиото е сред стоките, при които не наблюдава най-голяма поскъпване за последната година. Трайнта тенденция се наблюдава и в правителствения сайт Food price, който показва поскъпване на олиото при цените на дребно.

С колко е поскъпването?

Снимка: iStock

Данните на комисията по стоковите борси и тържищата за цените на едро на олиото показват годишно поскъпване от 10%. През август миналата година един литър се е продавал на борсите на цена 2.80, а същият месец 2025г. литърът е 3.09 лв., пише БНТ.

Справка в правителствения сайт "Food price" цената на дребно на олиото в магазина през август миналата година е била 3,43 лв за литър. Година по-късно е близо 4 лв. Според производителите на слънчоглед по-високите цени на олиото се дължат на по-слабата реколта през последните години заради лошите климатични условия.

Ще има ли поскъпване?

Снимка: iStock

Цената на слънчогледовото олио е в пряка зависимост от цените на външните пазари.

„Ние сме почти като петролните продукти.“, обяснава Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла, пред БНР.

Русия премахва митата върху износа на слънчогледово олио до края на август

„Влиянието на външните цени е пряко“.

Снимка: Getty Images/iStock

Ако цените на външните пазари продължат да се покачват, това ще е добре за производителите ни на слънчоглед, но ще се отрази и върху крайния продукт. Няма нужда от презапасяване обаче, защото панически цени като тези от 2022 г. няма да има.

Прогнозата от август е, че световното производство на слънчоглед ще е с около 3 милиона тона повече от миналата година, поясни Янев. За вътрешния ни пазар са необходими 250 000 тона слънчоглед, преработен в олио. Остатъкът е в пряка зависимост от външните пазари.

Според експерти дори при недостиг на слънчоглед у нас пазарът ще бъде балансиран от вноса и конкуренцията в сектора, така че потребителите да не усетят значително поскъпване.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата