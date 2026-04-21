1 USD
1.176 BGN
Петрол
94.86 $/барел
Bitcoin
$75,905.2
Животни, умрели от антракс, са били преработени в колбаси

bTV Бизнес екип

Нелегални кланици са ползвали заразено месо, казва шефът на БАБХ

Болни от антракс животни, включително и умрели от това заболяване, са били разфасовани в незаконни кланици и преработени в различни продукти. Това е установила проверката на Българската агенция за безопасност на храните за откритото огнище на антракс във  ферма с 28 биволи в силистренското село Черногор. В понеделник от БАБХ съобщиха, че заболяването е лабораторно потвърдено. 

“Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни - умиращи и умрели, са преработвани в различни продукти”, каза д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на БАБХ.

Животните са лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар на обекта, без да бъдат уведомени компетентните власти и без да е била ясна диагнозата. Има 9 умрели животни. Те са откарани на три различни места за преработка на саздърма - в село Сливо поле, Русенско, село Лъвино, Разградско, и село Окорш, Силистренско.

"Нито една от тези кланици не е легална. Оказа се, че във всяка област има по едно такова лице - "лешояд", което се занимава с преработка на умрели животни", разказа още д-р Мавровски пред БНТ.

“Има и 4 животни, които са взети нелегално от самия обект и са транспортирани към Разградско с цел преработка и продажба. Лицето е установено с полиция", каза още шефът на БАБХ.Откритото месо е унищожено. Собствениците твърдят, че е било предназначено за лична консумация. "Консумацията на такова месо крие риск от потенциална смърт. Някои от хората, които са го консумирали вече са на антибиотик", каза Мавровски.

В момента се издирват всички лица, имали контакт със заразените животни.  До момента са установени 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица. 

Шефът на БАБХ предупреди: Внимавайте какво месо купувате. Гледайте етикетът да има маркировка. Антраксът е остро инфекциозно заболяване, чийто причинител е Bacillus anthracis. Заразата с антракс е изключително опасна и за хората.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

