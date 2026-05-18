Пускат евтини карти за транспорт и отстъпки за горива за работещите бедни

Правителството разработва пакет от 15 мерки във връзка с поскъпването на горивата, които предстои да бъдат представени, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Пулев посочи, че темата с горивата е много сложна и добави, че има геополитически натиск, който по думите му „разкъсва“ енергетиката и процесите свързани с нея. Това не е валидно само за България, това е регионален и световен проблем, подчерта той.

Относно пакета от мерки Пулев обясни, че става въпрос за 15 подробно разписани мерки, които на предварителна база са били подложени на неформален диалог с браншови организации и със заинтересованите страни, като предстои и публична дискусия.

Мерките ще бъдат представени на каскаден принцип, ще заложим различен прогнозен диапазон на цените на горивата на дребно, на колонка и в зависимост от диапазона, който очакваме чисто ценово, ще бъдат активирани и деактиривани различни мерки, обясни Пулев.

Вицепремиерът посочи още, че мерките ще бъдат групирани, като първо ще се започне от най-спешните, които са насочени към най-уязвимите домакинства, дори към хора, които не използват собствен автомобил, които използват публичен транспорт. Пулев обясни, че става въпрос за субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на обществото. След най-спешните мерки ще започне постепенното им градиране, свързано с подкрепа и под формата на директни отстъпки за хората, които шофират, но са в категорията т.нар работещи бедни. Такива са хората, които имат месечен доход, който не надвишава две минимални работни заплати, изтъкна Пулев.

Освен тази привнесена инфлация, която идва от геополитическия натиск във връзка с конфликта в Иран, според Пулев в България в момента се е отворил още един фронт в кризата с цените на горивата, който е свързан с цената на застраховката „Гражданска отговорност“, при която има много сериозен ръст във връзка с ликвидните проблеми на един от основните участници на пазара, пише БТА.

В тази връзка Пулев отбеляза организираната в спешен порядък среща с транспортния бранш преди дни, където е бил чут обединения глас на бранша, че тежкотоварният превоз директно губи конкурентоспособност. Много от тези компании освен, че са ключови работодатели в страната, те са регионални и европейски лидери, и растящата цена на полиците, свързани със застраховката „Гражданска отговорност“, удря директно тяхната конкурентоспособност, посочи Пулев.

Той добави, че е проведена също среща с Министерство на финансите и представители на Комисията за финансов надзор, на която са се обединили около един работещ инструмент за бранша, който ще бъде представен пред следващата седмица и ще дойде по линия на Българската агенция за експортно застраховане.

Кои са работещите бедни?

„Работещи бедни“ са хора, които работят, но получават ниски доходи, което в България засяга около 58% от населението към април 2026 г. Тези хора трудно покриват жиднените си нужди въпреки заетостта, като често търсят втора или трета работа поради ниски възнаграждения и инфлация.

Повече от половината от работещите българи не достигат необходимия нетен доход за издръжка на живот, който се оценява на 818 евро за сам човек и 1473 евро за тричленно семейство.