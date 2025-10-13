Продават популярна верига български магазини

Купува я конкурент

Официални документи, качени на сайта на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) показват, че търговската веригата „345“ ще бъде придобита от нейния конкурент ДАР.

Какво предвижда сделката?

ДАР е основана през 1996 г. от дружеството „НИКОН-НК“. Решението позволява на „НИКОН-НК“ да придобие едноличен контрол върху дружеството „345“ ООД, което до момента се управляваше съвместно от съдружниците Васил Гьорев, Георги Трендафилов и Димитър Георгиев.

Сделката предвижда постепенно ребрандиране на 16-те магазина „345“, разположени в различни райони на София, които в рамките на три години ще преминат под марката „ДАР“. Част от обектите ще бъдат временно затворени за ремонт и модернизация, като се планира внедряване на нови енергоспестяващи технологии и обновен интериор.

КЗК установява, че това сливане няма да доведе до ограничаване на конкуренцията на пазара на търговията на дребно в София. Според анализа обединената група ще държи под 20% пазарен дял, което е далеч от големите водещи вериги.

Решението влиза в сила незабавно и бележи консолидация на локалния пазар на супермаркети в столицата, като „НИКОН-НК“ се позиционира сред средните по мащаб търговски вериги в България.

