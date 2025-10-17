Преките чуждестранни инвестиции у нас намаляват

Размерът им за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 % от БВП

Преките чуждестранни инвестиции у нас са 1,537 млрд. евро към края на месец август тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции в страната за първите 8 месеца на миналата година е бил положителен в размер на 1,725 млрд. евро или със 188,5 млн. евро (10,9 на сто) повече спрямо настоящия резултат.

Размерът на преките вложения в страната за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, спрямо 1,7 процента от БВП през същия период на миналата година, съобщава БТА.

Данните на БНБ за нетния поток на преките инвестиции са предварителни и подлежат на ревизия, която може да измени настоящия им размер.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 227,8 млн. евро за януари - август 2025 г. Той е по-голям с 260 млн. евро от този за януари - август 2024 г., който е отрицателен в размер на 32,2 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 12,1 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 5,5 млн. евро за януари - август 2024 г. 59,95 лв.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 2,369 млрд. евро, при положителна стойност от 1,874 млрд. евро за януари - август 2024 г. Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1,059 млрд. евро, при отрицателна стойност от 117,2 млн. евро за януари - август 2024 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN