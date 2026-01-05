BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.175 BGN
Петрол
59.82 $/барел
Bitcoin
$92,591.3
Последвайте ни
1 USD
1.175 BGN
Петрол
59.82 $/барел
Bitcoin
$92,591.3
БГ Бизнес Предстои регламентирано поскъпване в аптеките

Предстои регламентирано поскъпване в аптеките

bTV Бизнес екип

Цените в България са 60% от средните европейски, казват от бранша

"Има поскъпване, но то е регламентирано и ще продължи в началото на годината. Нашите доставчици увеличават цените непрекъснато. Самите те имат увеличени цени от чужбина", обясни Николай Костов, председател на Асоциацията на собственците на аптеки у нас.

Той обаче отрече твърденията, че редица лекарства у нас са по-скъпи, отколкото в чужбина.

"Цените в България са 60% от средните европейски. Това е официална статистика. Всеки бранд има различна цена. Трябва да имаме предвид и броя на таблетките, както и милиграмите. Превалутирането е въпрос на софтуер. Извършва се автоматично в аптеките", добави той пред БНР.

От над 3200 аптеки у нас само 34 са денонощни

Костов смята, че се провежда лов на вещици спрямо всички търговци на дребно.

"Задават се някакви очаквания. Търговците на дребно са нормални хора, всички, не само тези в аптеките, които  обслужват важен сектор в икономиката и имат важна социална дейност. Да има настройка към тях, предварителни очаквания, че са спекуланти, да има преследване, хиляди проверки, това е осъществяване на тормоз върху тези, които и без това имат трудности при изпълняване на ангажиментите", каза още той.

Постепенно работата на аптеките влиза в ритъм, след като беше въведена единната европейска валута.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата