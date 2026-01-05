Предстои регламентирано поскъпване в аптеките

Цените в България са 60% от средните европейски, казват от бранша

"Има поскъпване, но то е регламентирано и ще продължи в началото на годината. Нашите доставчици увеличават цените непрекъснато. Самите те имат увеличени цени от чужбина", обясни Николай Костов, председател на Асоциацията на собственците на аптеки у нас.

Той обаче отрече твърденията, че редица лекарства у нас са по-скъпи, отколкото в чужбина.

"Цените в България са 60% от средните европейски. Това е официална статистика. Всеки бранд има различна цена. Трябва да имаме предвид и броя на таблетките, както и милиграмите. Превалутирането е въпрос на софтуер. Извършва се автоматично в аптеките", добави той пред БНР.

Костов смята, че се провежда лов на вещици спрямо всички търговци на дребно.

"Задават се някакви очаквания. Търговците на дребно са нормални хора, всички, не само тези в аптеките, които обслужват важен сектор в икономиката и имат важна социална дейност. Да има настройка към тях, предварителни очаквания, че са спекуланти, да има преследване, хиляди проверки, това е осъществяване на тормоз върху тези, които и без това имат трудности при изпълняване на ангажиментите", каза още той.

Постепенно работата на аптеките влиза в ритъм, след като беше въведена единната европейска валута.