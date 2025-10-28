Пътуванията на българите в чужбина са се увеличили със 17,1% през септември

Посещенията на чужди граждани в България са над 1 милион

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2025 г. са 1 005 000 или със 17,1 на сто повече от септември 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Посещенията на чужди граждани в България са 1 306 000, което е с 3,5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, предаде БТА. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 31,6 на сто от всички посещения на чужди граждани в България.

Справка в НСИ сочи, че през същия месец на миналата година пътуванията на българите в чужбина са били 858 600, което е било с 5,2 на сто повече от септември 2023 година.

Посещенията на чужденци в България са били 1 261 700 или с 4,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.

