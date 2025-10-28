Пътуванията на българите в чужбина са се увеличили със 17,1% през септември

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Instagram пуска нова функция за улеснение на потребителите
Промяната беше обявена лично от ръководителя на Instagram Адам Мосери
Посещенията на чужди граждани в България са над 1 милион
Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2025 г. са 1 005 000 или със 17,1 на сто повече от септември 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт (НСИ).
Посещенията на чужди граждани в България са 1 306 000, което е с 3,5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, предаде БТА. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 31,6 на сто от всички посещения на чужди граждани в България.
Справка в НСИ сочи, че през същия месец на миналата година пътуванията на българите в чужбина са били 858 600, което е било с 5,2 на сто повече от септември 2023 година.
Посещенията на чужденци в България са били 1 261 700 или с 4,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Промяната беше обявена лично от ръководителя на Instagram Адам Мосери
Решението е част от стратегията на компанията за съкращаване на по-слабо натоварените линии
До 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро