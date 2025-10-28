1 USD
1.68027 BGN
Петрол
65.5 $/барел
Bitcoin
$114,171.0
Последвайте ни
1 USD
1.68027 BGN
Петрол
65.5 $/барел
Bitcoin
$114,171.0
БГ Бизнес Пътуванията на българите в чужбина са се увеличили със 17,1% през септември

Пътуванията на българите в чужбина са се увеличили със 17,1% през септември

bTV Бизнес екип

Посещенията на чужди граждани в България са над 1 милион

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2025 г. са 1 005 000 или със 17,1 на сто повече от септември 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Посещенията на чужди граждани в България са 1 306 000, което е с 3,5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, предаде БТА. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 31,6 на сто от всички посещения на чужди граждани в България.

Къде в София е най-изгодно да купите имот?

Справка в НСИ сочи, че през същия месец на миналата година пътуванията на българите в чужбина са били 858 600, което е било с 5,2 на сто повече от септември 2023 година.

Мъж посещава изоставения си парцел от 1991 г. и намира построена къща за 1,3 млн. евро

Посещенията на чужденци в България са били 1 261 700 или с 4,6 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година.  

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата