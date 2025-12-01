От днес стартира покупката на евромонети: Ето колко струват

Граждани се редят на опашка пред БНБ

Днес (01.12) започва продажбата на стартови комплекти с евромонети с българска национална страна. Гражданите могат да закупят първите евромонети от Българската народна банка (БНБ) и търговските банки. Граждани се редят на опашка пред централната сграда на БНБ в София, за да придобият стартови комплекти с евромонети, пише БТА.

Бизнесът ще може да се сдобие с евромонети единствено от търговските банки, според БНБ за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети. Стартови комплекти с евромонети се продават от БНБ и банките от 1 декември 2025 г. до деня, прехождащ датата на въвеждане на еврото, пише в наредбата.

Ще има ли специфика при проджбата?

Снимка: БНБ

Българските евромонети не могат да се пускат в обращение до 1 януари 2026 година, когато ще станат официално платежно средство у нас. При продажба на стартови комплекти се установява самоличността на получателя - физическо лице или представител на търговеца, а върху продажбата на стартов комплект с евромонети по номинална стойност не се начислява ДДС.

Какво има в комплекта?

Снимка: БНБ

Стартовият комплект с евромонети за физически лица се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента и се продава на цена от 20 лева за един стартов комплект.

Комплектът съдържа 2 броя монети с номинал от 2 евро, 2 броя монети с номинал от 1 евро, 4 броя монети с номинал 50 цента, 5 броя монети с номинал 20 цента, 7 броя монети с номинал 10 цента, 6 броя монети с номинал 5 цента, 7 броя монети с номинал 2 цента и 9 броя монети с номинал 1 цент.

Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция.

Стартовият комплект с евромонети за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента като се продава на цена от 200 лева за един комплект.

Комплектът включва 20 монети с номинал от 2 евро, 20 монети с номинал от 1 евро, 40 монети с номинал 50 цента, 50 монети с номинал 20 цента, 70 монети с номинал 10 цента, 60 монети с номинал 5 цента, 70 монети с номинал 2 цента и 90 монети с номинал 1 цент.

