От 1 юли увеличаваме преноса на газ от Гърция към България

„Булгартрансгаз" ЕАД продължава да модернизира и разширява мрежата си, каза Владимир Малинов

„От 1-ви юли ще въведем в експлоатация инфраструктурата от Вертикалния коридор, с която ще се увеличи капацитетът за пренос на природен газ от Гърция към България. А до края на годината и тази, с която се увеличава преносът от България към Румъния", обяви изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов в рамките на участието си в Срещата на върха за енергийния преход за Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа, която се провежда в Атина, Гърция.

Конференцията, организирана от едно от най-престижните ежедневни бизнес издания в света - Financial Times и гръцкото издание Катимерини е сред наложилите се през годините платформи в региона за обсъждане на актуални енергийни въпроси. Малинов бе сред участниците в панела „Вертикалният коридор - укрепване на енергийния гръбнак на Югоизточна Европа", заедно с Джошуа Хък, заместник ръководител на мисията на САЩ в Гърция, МарияРита Гали, директор на Aktor LNG и Артур Лорковски, ръководител на Енергийната общност. В рамките на дискусиите, участниците подчертаха важността на Вертикалния газов коридор за осигуряване на достатъчни количества газ от сигурни източници на конкурентни цени за региона като се има предвид и решението на ЕС за прекратяване вноса на руски природен газ, пише "24часа".

„От 2018 г. насам „Булгартрансгаз" ЕАД последователно модернизира и разширява мрежата си, увеличава капацитета й и осигурява възможност за двупосочен пренос на газ по различни маршрути. Това гарантира на пазарните участници достъп до разнообразни източници и възможност за постигане на оптимални цени във всеки един момент." Той изрази надежда, че от страна на настоящето редовно правителство у нас, ще има политическа подкрепа за реализацията на проекта. Джошуа Хък от своя страна подчерта, че подкрепата на САЩ за изпълнението на Вертикалния коридор в заложените срокове ще продължи. „Водещите компании на пазара на LNG от САЩ и други значими производители отчитат високата надеждност на инфраструктурата в региона", подчерта Малинов.

„Благодарение на общите усилия на операторите, енергийните регулатори и Европейската комисия договорихме въвеждането на дългосрочно устойчиво решение за оптимизиране на тарифите. Това ще повиши интереса към нашите пазари, ще стимулира допълнително конкуренцията и ще даде възможност за постигане на най-добри условия за доставки на газ, включително на LNG", добави той. „Трябва да постигнем така наречената икономия от мащаба - чрез сътрудничество между страните по Вертикалния коридор, за да обединим заявките си към производителите на LNG. Сключването на дългосрочни споразумения от една страна ще позволи да бъдат договорени по-ниски цени за дългосрочен период, а от друга – да бъдат допълнително оптимизирани тарифите за пренос", завърши Малинов.