БГ Бизнес Над половината от левовете вече са изтеглени от обращение

Над половината от левовете вече са изтеглени от обращение

Спрямо началото на 2025 г. от наличнопаричното обращение са изтеглени близо две трети от левовете

Процесът по обмяна на левове в евро в България протича спокойно и в пълно съответствие с действащата нормативна уредба. Това съобщи Българската народна банка (БНБ) във връзка с въвеждането на еврото като официална валута в страната.

Над 58% от левовете вече са изтеглени

Снимка: iStock

По данни на централната банка към 16 януари 2026 г. общият обем на българските левове в наличнопарично обращение възлиза на 13 млрд. лева. Това означава, че около 58% от наличните пари в левове са били изтеглени спрямо началото на 2025 г. – ключов показател за напредъка на валутния преход.

В същото време снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва по предварително утвърдени графици. В обращение вече са пуснати евро в размер на над 4.3 млрд. евро, което, според БНБ, гарантира нормалното функциониране на платежната система и покрива нуждите на бизнеса и гражданите.

Извънредно работно време за по-лесна обмяна

За да се осигури равнопоставен и непрекъсваем достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят и в събота. Обмяна на левове в евро ще се извършва на 17, 24 и 31 януари 2026 г.

Подробна информация за организацията на процеса е публикувана на интернет страницата на Българската народна банка.

Част от търговските банки също са въвели извънредно работно време в съботните дни през януари. Актуален списък на работещите клонове може да бъде намерен на сайта на Асоциацията на банките в България, както и на интернет страниците на отделните банки.

Безплатна обмяна през първите шест месеца

Снимка: iStock

През първите шест месеца на 2026 г. всички кредитни институции извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество и по официалния валутен курс. При суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка с минимален срок от три работни дни.

Без такси се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро. Банките прилагат еднакви условия както за свои клиенти, така и за лица, които не поддържат сметка при тях. Идентификацията се извършва с лична карта, а декларация за произход на средствата се изисква само при обмяна на суми, равни или надвишаващи 5 000 евро, в съответствие с действащото законодателство.

От БНБ подчертават, че към момента няма индикации за затруднения в процеса и призовават гражданите да се информират от официалните източници.

