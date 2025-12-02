Над 300 млади таланти и повече от 100 бизнес лидери се включват в инициативата за задържане на младите в България - GrowthCon360

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Над 300 млади таланти и повече от 100 бизнес лидери се включват в инициативата за задържане на младите в България.
На 4 декември 2025 г. от 18:00 ч. ще се проведе GrowthCon360 – национално събитие, посветено на развитието и задържането на младите таланти в България. Водещ на събитието ще бъде Анита Станимирова – юрист и предприемач.
Организаторите споделят, че още преди официалния старт интересът е надхвърлил всички очаквания – над 300 записани участници.
Събитието ще събере повече от 100 компании от България и чужбина, представляващи над 30 различни сектора – технологии, финанси, култура, производство, енергетика, услуги, иновации, международен бизнес и медии.
„Младите хора не търсят просто работа – те търсят смисъл, развитие и среда, която ги уважава. Нашата мисия е да създадем точно такава среда тук, в България“ – казва инициаторът Пламен П. Попов.
Акценти в програмата са:
GrowthCon360 цели да постави началото на дългосрочен национален разговор за бъдещето на младите хора и да изгради работеща връзка между образование, бизнес и институции.
GrowthCon360 е целенасочен и всеобхватен проект, посветен на развитието, подкрепата и задържането на младите таланти в България. Инициативата обединява предприемачи, университети, институции и студенти с мисията да създадат устойчива професионална среда за бъдещите лидери.
Тя е създадена от Пламен П. Попов, основател на „Започни млад“ и телевизионното предаване „Тайната на предприемача“, в партньорство с УНСС, Студентския съвет при УНСС и Националното представителство на студентските съвети (НПСС).
