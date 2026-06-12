Мога ли да се откажа от договора ми за кредит?

Ето какво казва законът

Според национално проучване всеки четвърти българин е ползвал такъв заем поне веднъж, а най-често теглените суми са между 500 и 2000 лв. Това показват данни, представени Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране, в ефира на bTV. Но всъщност можете ли да се откажете от договора си за кредит?

Отказ от договор за кредит

Ако става въпрос за потребителски кредит, то имате законово право да се откажете от него в рамките на 14 дни от датата на сключването на договора. Това пише в официалния сайт на Министерството на финансите „Портал за финансова грамотност“. Трябва да уведомите кредитора си за това и до 30 дни да заплатите обратно получената сума по главницата заедно с лихвата, начислена за периода от получаването на кредита до връщането му.

Тази законова възможност ви дава време да обмислите поетия финансов ангажимент и да се предпазите от евентуални затруднения при неговото изплащане. Подобна е идеята и при ипотечните кредити. След като кредиторът ви предостави проект на договор за ипотечен или жилищен кредит, вие разполагате с 14-дневен срок за размисъл. През този период можете спокойно да прецените дали да подпишете договора или не.

Непредвидените разходи са част от живота ни, но е важно да не се действа автоматично и да не се вземат прибързани решения за теглене на кредит. Прибързаното решение може да носи моментно облекчение, но понякога създава и нова тежест.