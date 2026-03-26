×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1592 BGN
Петрол
104.18 $/барел
Bitcoin
$70,071.6
Последвайте ни
БГ Бизнес Милиардите за пътища за 4 години са изхарчени за година и половина

bTV Бизнес екип

АПИ ще бъде ключова тема при подготовката на редовния бюджет за 2026 г.

Милиардите, предвидени за пътно поддържане за период от четири години, са били изразходвани само за около година и половина. Договорите за тази дейност са подписани в края на 2024 г. и началото на 2025 г., като общата им стойност достига 2.262 млрд. евро. За този кратък период вече са похарчени над 2 млрд. евро, което е почти пълният ресурс. Освен че средствата са изчерпани, АПИ е натрупала и сериозни неплатени задължения. 

Това съобщи след заседание на правителството служебният регионален министър Николай Найденов. По думите му ресурсът е изразходван преждевременно по договори, които са били анексирани в последния момент от кабинета „Желязков“. От обясненията му стана ясно, че именно изчерпването на средствата е наложило тези анекси. Както вече беше съобщено от „Сега“, към договорите за пътно поддържане са били добавени изменения, позволяващи увеличение на стойността на дейностите с до 50%, съгласно закона за обществените поръчки.

По такива анекси са договорени допълнителни дейности на стойност около 1 млрд. евро, уточни Найденов. Според него е недопустимо работата да продължава по този начин, затова АПИ ще започне спешно изготвяне на задания за нови обществени поръчки. Те обаче ще могат да бъдат приключени най-рано през 2027 г., но според него е по-правилно да се стартира нова процедура, вместо да се възлагат дейности на вече избрани фирми по договори с изчерпан бюджет.

Още сега е ясно, че АПИ ще бъде ключова тема при подготовката на редовния бюджет за 2026 г., тъй като агенцията е натрупала значителни неразплатени задължения. По договорите за пътно поддържане има извършени, но неплатени дейности за 528 млн. евро, както и 168 млн. евро задължения по съдебни спогодби и още 55 млн. евро по главници и лихви. Така общият размер на задълженията достига 752 млн. евро, които ще трябва да бъдат покрити при приемането на бюджета.

Искаме от Русия части за АЕЦ

В същото време наличните средства в агенцията по удължителния бюджетен закон са едва 200 млн. евро и трябва да покриват както текущата поддръжка, така и новото строителство. Установени са и нарушения при голямата поръчка за нови мантинели на стойност над 590 млн. евро, която ще бъде предадена за проверка на МВР и други компетентни органи.

Тези разяснения бяха направени, след като по-рано премиерът Андрей Гюров обяви, че е разпоредил спешна проверка в АПИ. Той постави въпроси как средства, предвидени за четири години, са били изразходвани за една, както и защо е била обявена мегапоръчка за мантинели за половин милиард евро непосредствено преди смяната на властта. Гюров аргументира действията си и с тревожната статистика, която поставя България сред страните с най-висока смъртност при пътнотранспортни произшествия в Европа, и изрази възмущение от твърденията за нередности в АПИ.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата