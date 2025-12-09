Курсът на еврото за 9 декември 2025 г.

Еврото се търгува за 1.95583 лева.

Курсът на еврото е почти без промяна спрямо щатския долар в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1641 долара, или 0,04 на сто над нивото на затваряне вчера. Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1655 долара.

