Курсът на еврото за 7 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се котира за 1,1685 д. или надолу с 0,22 на сто. Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1678 долара за едно евро.

Спрямо швейцарския франк еврото се задържа почти без промяна, отстъпвайки едва 0,02 на сто до 0,9309 франка за едно евро. Спрямо японската йена поскъпва минимално с 0,02 на сто до 175,99 йени за евро, а спрямо британската лира единната валута прибавя 0,05 на сто до 0,8692 лири за евро.

