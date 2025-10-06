Курсът на еврото за 6 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Курсът на еврото спрямо долара леко се понижи в сутрешната междубанкова търговия днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, предава БТА.

Единната валута се търгува за 1,1708 долара, което е понижение с 0,26 на сто спрямо нивото на затваряне в петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1.1734 долара за едно евро.

