Курсът на еврото за 6 януари 2025 г.

Новият начин, по който проверяваме пенсиите
Ето новият начин за правене на справка
Еврото се търгува за 1.95583 лева.
Курсът на еврото се повиши тази сутрин в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитира БТА.
Спрямо долара единната валута поскъпва с 0,10 на сто до 1,1736 долара.
Спрямо швейцарския франк единната валута се котира нагоре с 0,07 на сто до 0,9287 франка за едно евро, спрямо британската лира поскъпването е минимално - с 0,01 на сто 0,8659 лири, а спрямо японската йена - с по-значителните 0,09 на сто до 183,46 йени за едно евро.
