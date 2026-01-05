Курсът на еврото за 5 януари 2025 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Всички нови продукти, които Apple се очаква да представи през 2026 г.
Apple обикновено пази мълчание, но дава бегли насоки
Курсът на еврото спрямо долара отслабва в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщиха германски сайтове за финансова информация.
Единната валута се разменя за 1,1689 за долар или с 0,3 на сто надолу спрямо нивата на затваряне от петък.
Цените са се повишили с 0,89% през миналия месец