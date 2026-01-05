Курсът на еврото за 5 януари 2025 г.

Курсът на еврото спрямо долара отслабва в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1689 за долар или с 0,3 на сто надолу спрямо нивата на затваряне от петък.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN